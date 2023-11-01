السبت.. أولى حلقات برنامج "نور الشمس" مع علاء بسيوني على قناة الشمس

القاهرة - محمد ابراهيم - تنطلق أولى حلقات برنامج "نور الشمس" تقديم الإعلامي علاء بسيوني، على شاشة "الشمس"، السبت المقبل.

برنامج نور الشمس

يناقش البرنامج أهم قضايا المجتمع ويعمل على معالجتها وتقديم الحلول لها وفق تعاليم الإسلام، كما يجيب على فتاوى وأسئلة المشاهدين، ويقدم صحيح الدين الإسلامي الوسطي مع نخبة من كبار العلماء بالأزهر الشريف ووزارة الأوقاف ودار الإفتاء.

موعد برنامج الشمس

برنامج "نور الشمس" يذاع أيام السبت والأحد والإثنين من كل أسبوع في تمام الساعة الثالثة مساءً.

تعاقد قناة الشمس مع الاعلامي علاء بسيوني

يذكر أن أعلنت سميرة الدغيدي رئيس مجلس إدارة قناة الشمس الفضائية، التعاقد مع الإعلامي علاء بسيوني، ليقدم برنامج جديد في قناة الشمس يضاف إلى خريطة برامجها المتنوعة والثرية.

وأكدت سميرة الدغيدي، أن الإعلامي علاء بسيوني يملك سيرة إعلامية قوية ولدية خبرات مهنية وإدارية كبيرة ويمثل إضافة لتليفزيون الشمس الذى يمتلك كوكبة من ألمع النجوم في كافة المجالات.

نبذة عن الإعلامي علاء بسيونى

يذكر أن علاء بسيونى له رصيد إعلامي كبير، حيث بدأ تقديم البرامج في التلفزيون المصري، وقدم العديد من البرامج والذي كان من أهمها البرنامج الشهير (صباح الخير يا مصر)، كما تدرج في المناصب في التلفزيون حتى أصبح رئيسًا للقناة الفضائية المصرية، ثم نائبًا لرئيس التلفزيون، ثم نائبًا لرئيس التلفزيون، وبسبب حبه للموسيقى قام بتلحين مقدمات العديد من المسلسلات منها:" الستات مايعملوش كده “ وفيلم ” النشالات الفاتنات" وأغاني الفوازير منها: “ جيران الهنا، احنا فين، زى النهاردة، مانستغناش ”.