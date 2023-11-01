الأحد.. عرض حكاية "روحي فيك" على شاشة on

القاهرة - محمد ابراهيم - ينطلق عرض حكاية “روحي فيك” ضمن حكايات مسلسل “ 55 مشكلة حب ” يوم الأحد المقبل عبر شبكة قنوات ON ، بعد أن حققت الحكايات الأولى نجاحًا كبيرًا، ويعرض المسلسل من الأحد إلى الخميس من كل أسبوع.

من هم نجوم حكاية “روحي فيك”؟

تعتبر حكاية "روحي فيك" هي الحكاية الرابعة والأخيرة من حكايات مسلسل “55 مشكلة حب”، الذي حقق نجاحًا كبيرًا منذ انطلاق أولى حكاياته على شاشة قنوات ON نهاية شهر سبتمبر الماضي وتصدرهم التريند في الأيام الماضية منها حكاية “ الفريدو ” وحكاية “ عيشها بفرحة ”.

من هم أبطال حكاية" روحي فيك"؟

ويشارك في بطولة حكاية “روحي فيك” عدد كبير من نجوم وأبرزهم: الفنانة عائشة بن أحمد، نور محمود، محمد كيلانى، فراس سعيد، محمد عبدالعظيم، ريم رءوف وآخرون، والعمل سيناريو وحوار أحمد عثمان، وإخراج الأردنى محمد لطفى.





مسلسل 55 مشكلة حب



مسلسل “55 مشكلة حب” مأخوذ عن رواية للدكتور الراحل مصطفى محمود، وتم عرض حكايتين حتى الآن من المسلسل على ان تكون حكاية روحي فيك ثالث حكاية، حيث أن كانت أول حكاية تحمل اسم ألفريدو والتي ناقشت مرض الزهايمر وقام ببطولتها كل من إلهام شاهين، أحمد فهمي، ندا موسى، وغيرهم، إخراج عصام نصار، وكانت الحكاية الثانية بعنوان ما تيجى نشوف بطولة هنا شيحة، نبيل عيسى، إسلام جمال، نهى عابدين، ملك قورة، طارق صبري، أحمد جمال سعيد وإخراج محمد الخبيري، وهو مكون من 40 حلقة مقسمة على 4 حكاية لتكون كل حكاية تتكون من 10 حلقات، وتناقش قضية مختلفة عن غيرها من الحكايات.