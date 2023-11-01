غدًا.."ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" في نهائيات مهرجان آفاق مسرحية العربي على مسرح الهناجر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستضيف مسرح الهناجر بأرض أوبرا القاهرة، في السابعة مساء غد الخميس، العرض المسرحي "ثلاثة مقاعد في القطار الأخير" والمشارك في نهائيات مهرجان آفاق مسرحية العربي.

أبطال العرض مسرحي “ثلاثة مقاعد في القطار الأخير”

العرض مستوحى من حكايات حقيقية، ويدور حول ثلاث حالات انتحار حقيقية، حدثت بالفعل، يشارك في بطولته، سلمى نصر، إليزابيث سامي، ياسمين أشرف، مارك حبيب، جيروم القمص، كرلس ناجي، باخوم عماد، وهو مدرب الممثلين والمخرج المنفذ للعرض، تصميم الديكور مينا حشمت، تصميم الإضاءة أبو بكر الشريف، إكسسوارات ومكياج روما عصام، التأليف الموسيقي رفيق جمال، تنفيذ الموسيقى مينا أشرف، تصميم الاستعراضات راحيل عماد، ملابس ماريان ميشيل، مساعدو الإخراج أحمد شحاتة وبيتر موريس ونورا مجدي وجرجس مجدي، تأليف وإخراج مايكل مجدي.

أبرز الجوائز

حصد العرض خمسة جوائز في المهرجان القومي للمسرح المصري في دورته 16، وهي جائزة أفضل استعراضات ودراما حركية للفنانة الشابة رحيل عماد، جائزة أفضل ممثلة صاعدة وفاز بها كُلٌ من الفنانات الشابات ياسمين أشرف وسلمى نصر وإسراء سامح، وجائزة أفضل مؤلف صاعد فاز بها المخرج والمؤلف مايكل مجدي، والذي ترشح أيضًا لجائزة أفضل مخرج صاعد من نفس المهرجان.

كما حصل العرض على جائزة أفضل عرض مسرحي مركز أول من مهرجان القاهرة المسرحي للعروض الطويلة، وحصد 8 جوائز أخرى وهم، جائزة أفضل مخرج وجائزة أفضل مؤلف، ذهبت إلى المخرج مايكل مجدي، جائزة أفضل تصميم إضاءة (مركز ثاني) لمصمم الإضاءة أبو بكر الشريف، جائزة أفضل تصميم استعراضات (مركز ثالث) رحيل عماد، جائزة أفضل تصميم ملابس (مركز ثالث) مارينا ميشيل، جائزة أفضل ممثلة دور أول سلمى نصر، جائزة أفضل ممثلة دور أول (مركز ثاني) ياسمين أشرف، وجائزة التميز في التمثيل حصلت عليها إسراء سامح.