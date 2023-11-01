انت الان تتابع خبر ابنة دنيا بطمة تسحر القلوب بجمالها بعد أن أكبرت في أخر ظهور والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت النجمة المغربية متابعيها على تطبيق انستغرام صورة ظهرت فيها بإطلالة متطابقة مع ابنتها غزل التي خطفت القلوب بملامحها بعدما كبّرت.

وأرفقت بطمة الصور بتعليق كتبت فيه: "ستكونين دائماً الأولى إن شاء الله. فخورة جداً بك يا طفلتي" فيما حاول العديد من المتابعين مجاملة الفنانة بعقد مقارنة بين جمال ابنتها وجمال ابنة زوجها الفنانة حلا الترك. وانتقد الكثيرين من متابعي بطمة طريقة وقوفها، معتبرين أنها استعراضية وشوّهت الاحتفال البريء بالطفلة، ومتهمين إياها بمحاولة لفت الأنظار بهذه الطريقة.