انت الان تتابع خبر اتجوزت أنغام عرفي لية ؟.. الموسيقار هاني فرحات يجيب ويكشف السر بكل صراحة..ماقاله فاجأ الجميع!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الموسيقار هاني حقيقة الأنباء المتداولة حول ارتباطه بمواطنته الفنانة أنغام وزعمها زواجها من قائد فرقتها الموسيقية بشكل سري.وقال أن أنباء ارتباطه بأنغام مجرد شائعات، مشيراً إلى أنهم يسخرون من تلك الشائعات بسبب علاقة الصداقة القوية التي تربط بينهما.

.وأضاف الموسيقار هاني قائلاً: "عمري ما رديت على شائعات ارتباطي بأنغام، ولما حد كان بيقول لي كنت بهزر وأقول أنا اتجوزت أختي وبنقعد نضحك، وإحنا صداقتنا قوية"

ولفت إلى أن جميع الفنانين الذين يظهرون معه على المسرح يكونون مسئوليته، قائلاً: "جميع الفنانين اللي تعاونت معهم قريبين مني واللي بيطلع معايا على المسرح بيكون مسؤوليتي ولازم أسنده ونجاحه في الحفلة أو عموما تعتبر أنه مسؤوليتي، خاصة أني بشتغل مع نجوم مسؤولين جدا عن اسمهم واختياراتهم مش ولد صغير لسه طالع".