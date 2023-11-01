انت الان تتابع خبر أول صورة لزوج مريام فارس التي حاولت اخفاءه عن الجميع والجمهور: "مستحيل يكون لبناني"! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات فنية صورة زوج الفنانة ميريام فارس التي حاولت جاهدة اخفاء هويته عن الجمهور، تسائل الجمهور عن سبب ذلك.

هذه الصورة كانت الفنانة اللبنانية الشهيرة ميريام فارس قد فاجأت جميع متابعيها، ونشرتها وهي بجانب زوجها السّيّد داني متري، انصدم الجمهور من وسامته.

تعتبر الفنانة ميريام فارس احدى نجمات الفن في العقد الاخير، قدمت العديد من الأعمال الفنية، وامتدت شهرتها لجميع أنحاء الوطن العربي.

تزوجت الفنانة اللبنانية ميريام فار في عام 2014 من رجل اعمال امريكي من اصل لبناني اسمه داني متري وكان الزفاف في سرية تامة.