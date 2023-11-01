انت الان تتابع خبر معجب أهان أم كلثوم ووصفها بالجاموسة على المسرح.. لن تصدقوا كيف لقنته درساً في الأدب!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لم تكن تسمح كوكب الشرق أم كثلوم لأي أحد أن يتعدى حدود الأدب معها حتى لو كان من جمهورها أو أقرب الناس إليها.

وتعرضت أم كلثوم فى إحدى حفلاتها لموقف محرج وكوميدى فى الوقت نفسه لا تحسد عليه، ولكنها استطاعت اجتيازه بكل بسهولة والاستمرار فى الحفل.

من المعروف، أن أم كلثوم كان لديها جمهور عريض من مختلف فئات المجتمع، الفلاح والغنى والبسيط وابن البلد وغيرهم، أثناء غنائها على المسرح سمعت رجلًا يقول خلال وصلتها الغنائية "يا جاموسة الفن يا ست".

لم تسمعها أم كلثوم بوضوح فى المرة الأولى، ولكنه رددها أكثر من مرة، فردت عليه غاضبة قائلة: "بتقول إيه يا راجل يا جحش؟"، وكادت تنهي حفلها بسبب ذلك، حتى تدخل أحد أعضاء فرقتها ليشرح لها الموقف، قائلًا: "إن الرجل لا يقصد الإساءة ولكن الفلاحين ينطقون حرف القاف جيم، والرجل كان يقصد أن يقول "يا قاموس الفن"، ولكن بلهجته الريفية البسيطة.

فردت عليه أم كلثوم بخفة دم قائلة: "عندك حق بس فين العجول اللي تفهم"، مستخدمة اللهجة الريفية نفسها.