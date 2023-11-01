انت الان تتابع خبر بصراحة "مين من أزواجك ندمتي إنك اتجوزتيه"؟!.. نادية الجندي تصدم الجميع وتجيب بدون أي تردد! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في لقاء تلفزيوني سابق كشفت الفنانة الشهيرة نادية الجندي الكثير من الأسرار عن حياتها الشخصية الخاصة.

وكشفت نادية الجندى، لأول مرة عن اسم زوجها الفنان الشهير، الذي تزوجته وندمت، مؤكدة أنه لو عاد بها الزمن لم تكن توافق على الزواج منه.

وأوضحت نادية الجندي خلال لقائها في برنامج على قناة الغد، أنها تزوجت الفنان عماد حمدي بناءً على حب "مراهقة"، حيث كان يكبرها في ذلك الوقت ب40 عامًا، وكانت هي في سن صغيرة.

وقالت الجندي إن زواجها من الفنان عماد حمدي كان من منطلق أنني رأيت فيه حنان والدي واعتبره حب مراهقات.

وأضافت قائلة: "لو عاد بى الزمن لكنت رفضت هذه الزيجة وانتظرت قليلا لان الزواج يحتاج الى نوعا من المساواة سواء على المستوى الفكري او العمري وربما كان سبب طلاقى من عماد حمدى انه يكبرني بـ 40 عاما".

وأوضحت الجندي قائلة: إن أفضل ما تحقق فى هذه الزيجة هو ابني هشام والذي يعيش حاليا بالخارج.

يذكر أن الزوج الأول لنادية الجندي هو الفنان عماد حمدي، وكان في عام 1962، وأعلنا طلاقهما في 1974.

وكانت الزيجة الثانية لنادية الجندي والأخيرة من المنتج محمد مختار، الذي عمل قبل لقائه بها في السلك الدبلوماسي، وأخبرها برغبته في دخول مجال الإنتاج السينمائي، وعرض عليها رواية "الباطنية" وعُرض الفيلم عام 1980.

يذكر أن آخر أعمال الفنانة نادية الجندي هو مسلسل «سكر زيادة»، الذي عرض في الموسم الرمضاني عام 2020، بطولة الفنانين: نبيلة عبيد، هالة فاخر، سميحة أيوب، طارق عبد العزيز، ومن تأليف أمين جمال، ومن إخراج وائل إحسان.

وتدور أحداث مسلسل «سكر زيادة» في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شراءها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.