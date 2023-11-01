انت الان تتابع خبر لأول مرة محمد رمضان يعتذر للجمهور لهذا السبب.. هذا ما حدث وأجبره على التأسف!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - لأول مرة قدم الفنان محمد رمضان اعتذارًا لجمهوره، بسبب أغنيته الجديدة "عيد ميلاد"، التي من المقرر أن يطرحها مساء أمس الأثنين.

وأشار الفنان إلى أنه طلب من شركة الإنتاج تأجيل طرح الأغنية، بسبب الوضع الراهن، ولكن الشركة رفضت لذلك طالب رمضان متابعيه بعدم سماعها.

وكتب محمد رمضان ستوري، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، قال فيه: أغنية النهاردة عيد ميلادي، مع المغني سكيلز، طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجب، ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي، لأن ده التزام في العقد بس مش مهم تسمعوها لأنها مش وقتها بالنسبة لينا.

من جانب آخر نشب الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي، حين سُئل رمضان في مقابلة قديمة عن "من هي الفنانة اللبنانية التي تحلم التعاون معها؟ "، ليكون رده على السؤال "لم تولد بعد" .

لتقوم نوال الزغبي برد عليه وقتها "مين محمد رمضان معرفوش؟! .