نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حواديت وأسرار محمد أبو داوود في سبوت لايت مع شيرين سليمان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تستضيف الإعلامية شيرين سليمان في الحلقة الجديدة من برنامجها سبوت لايت المذاع على شاشة صدى البلد، الفنان محمد أبو داوود الذي يفتح صندوق الأسرار والذكريات ويكشف كواليس خاصة مع الزعيم عادل إمام والموقف الذي لا ينسى في فيلم “مرجان أحمد مرجان ” وعلاقته الانسانية به.

محمد أبو داوود يكشف عن نصيحة فؤاد المهندس له

كما يتحدث محمد أبو داوود عن نصيحة الفنان فؤاد المهندس له في بداية مشواره الفني وعلاقة والده بدخوله عالم الفن عندما كان عمره تسع سنوات.

محمد أبو داوود يكشف موقفه تجاه القضية الفلسطينية

كما يكشف محمد أبو داوود عن موقفه من الهجوم على محمد صلاح بعد موقفه من الحرب على غزة، ويكشف عن دوره ودور الفنانين تجاه القضية الفلسطينية، كما يتحدث عن موقف انساني مع الفنان نبيل الحلفاوي أثناء وجوده على المسرح.

نصيحة أحمد زكي للفنان محمد داود وكواليس مشاركته في "الاختيار"

كما يكشف أيضًا عن النصيحة التي وجهها له الفنان أحمد زكي والزعيم عادل امام، ويتحدث في الحلقة عن كواليس مشاركته في مسلسل “الاختيار” وتفاصيل المكالمة التليفونية التي تلقاها من بطل المسلسل بعد أول ظهور له في المسلسل.

موعد برنامج سبوت لايت

برنامج سبوت لايت تقدمه الإعلامية شيرين سليمان ويذاع أسبوعيًا على شاشة صدى البلد يوم الجمعة الساعة العاشرة مساءً.