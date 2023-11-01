انت الان تتابع خبر شكل حنان ترك الآن سيصدمكم.. تغيّرت 360 درجة بعد غياب طويل عن الظهور - والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - شاركت الفنانة المعتزلة حنان ترك، صورة لها احتفالها بعيد ميلاد زوجها، بعد غياب لفترة طويلة، عن وسائل التواصل الاجتماعي.

وشارت الفنانة متابعيها عبر م إنستغرام، صورة تجمعها بزوجها، وأرفقتها بتعليق قالت خلاله: "لم تكن انتقاء حبيبي أنت نعمة.. ربنا يديمك عليا من أجمل نعم حياتي".

يُذكر أن حنان ترك كانت قد شاركت سابقًا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في يوليو الماضي، موقفًا جمعها بمواطنها الفنان الراحل علاء ولي الدين أثناء تصوير فيلم "عربي تعريفة"، الذي لم يكتمل بسبب وفاته.