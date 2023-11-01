إيمان العاصي عن أحداث فلسطين: الأطفال بتصرخ من الآلم

الرياض - محمد الاطلسي -

عبرت الفنانة إيمان العاصي عن شدة حزنها، على ما يشهد أهالي فلسطين، من قصف ودمار وخراب من قبل الاحتلال الإسرائيلي، والذي راح ضحيته الآلاف الأبرياء من النساء وأطفال

ونشرت إيمان العاصي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، منشورا قالت من خلاله: «كير من الفلسطنين مدفونين أحياء تحت أنقاض منازلهم.. يا عالم الناس بتصرخ تحت الأنقاض كل لحظة، طلعونا أطفال ونساء ورجال وعجائز يا عالم طلعوهم بس من تحت الأنقاض.. يا حكام دخلوا الأكفان، طيب معدات ثقيلة ترفع الخرسانة من فوق أجسادهم، دول لسه فهم الروح».

وتابعت: «مافيش كلام يوصف اللي بيحصل يا عالم كفاية حرام سايبنهم أحياء تحت التراب، حد يتخيل دي موتة؟.. الأطفال بتصرخ من الألم والخوف والجوع والعطش تحت وفوق الأنقاض.. أنتي يا فلسطين بالوطن العربي كله».

ناشدت إيمان العاصي متابعيها وجمهورها عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة انستجرام بالاستمرار في مقاطعة المنتجات التي تدعم جيش الاحتلال الإسرائيلي والذي من أبرزهم سلسلة محلات “ستاربكس”.

وكتبت إيمان العاصي من خلال خاصية “ستوري” عبر حسابها الشخصي على انستجرام: الفلوس اللي بتدفعها في المنتجات دي جزء منها مخصص لجيش الاحتلال، يعني تمن رصاصة في طفل أو شاب فلسطيني تأثير المقاطعة اشتغل ياريت نكمل.