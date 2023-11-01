ختام الدورة الـ48 بمعهد السلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بمنح

منح ـ من سالم بن خليفة البوسعيدي:

احتفل معهد السُّلطان قابوس لتعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها بولاية منح صباح أمس بختام الدَّوْرة الثامنة والأربعين برعاية المهندس اليقظان بن عبدالله الحارثي مدير عام متحف عُمان عبر الزمان. واشتمل الحفل على كلمة للمعهد ألقاها سعيد بن مانع الغافري أحد أعضاء الهيئة التدريسية قال فيها: (تمَّ إعداد المناهج الدراسية لتتناسبَ وحاجات الطلاب المعرفية والثقافية والاستكشافية، فاشتملت الخطَّة الدراسية على دروس في اللغة العربية الفصحى واللغة العربية للإعلام، إضافة إلى دروس الثقافة العُمانية، أرخت المجال واسعًا للطلاب للتعبير عن أفكارهم وتساؤلاتهم في مشهد تعليمي تثقيفي، وساعد ذلك وسائل وأنشطة تُشجِّع الطلبة وتُحفِّزهم على استخدام اللغة بكُلِّ مهاراتها وفي مختلف المواقف والسياقات الاقتصادية والسياسية والرياضية والاجتماعية.

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