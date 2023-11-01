نوفمبر الجاري.. بدء مهرجان الباطنة السينمائي الدولي الثاني بنخل

بركاء ــ من محمد بن سالم المعولي:

كشفت اللجنة المنظِّمة لمهرجان الباطنة السينمائي الدولي، والذي يعقد في دَوْرته الثانية عن تفاصيل وفعاليات المهرجان والبرامج المصاحبة له، وموعد انطلاقه والذي ينطلق في 12 نوفمبر الجاري ويستمرُّ لمدَّة 4 أيام، بمشاركة كوكبة من الفنَّانين ونجوم السينما من داخل سلطنة عُمان ودول الخليج والوطن العربي. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس بولاية بركاء وبحضور الدكتور حميد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسينما وعدد من الفنَّانين والسينمائيين وممثِّلي وسائل الإعلام المختلفة.

وخلال المؤتمر أكَّد الدكتور حميد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية العُمانية للسينما ورئيس المهرجان أنَّ الجمعية تسعى جاهدة لنشر الثقافة السينمائية، وعمل حراك سينمائي في كافَّة أنحاء سلطنة عُمان عَبْرَ المهرجانات السينمائية في مختلف المحافظات، وأنَّ مهرجان الباطنة فرصة سانحة للتعريف بالتنوُّع الثقافي والحضاري والفني والتراثي التاريخي الذي تنفرد به محافظتا شمال وجنوب الباطنة، ونشر الثقافة السينمائية والترويج لسلطنة عُمان سينمائيًّا واكتشاف المواهب في مجالات صناعة الأفلام، سواء في التأليف أو الإخراج أو التمثيل. وأكَّد أيضًا أنَّ المملكة العربية السعودية ستكُونُ هي سينما الضيف بالمهرجان.

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