بدء المرحلة الثانية لمسابقة شعر الفنون العمانية المغناة بشمال الشرقية

إبراء ـ العُمانية: بدأت امس المرحلة الثانية من مسابقة (شعر الفنون العُمانية المغناة في سلطنة عُمان) في فني (الرزحة والميدان)، التي أطلقتها إدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الشرقية، وتستهدف شعراء الشِّعر الشَّعبي والمهتمين في الفنون العُمانية المغناة بمختلف محافظات سلطنة عُمان. وأوضح حكم بن طرماح الحجري مشرف سبلة القصائد الشِّعرية المشرفة على تنظيم المسابقة أنَّ المرحلة الثانية من المسابقة التي انطلقت أمس وتستمر لمدَّة أسبوعين هي مرحلة لتقييم وتحكيم المشاركات المقدَّمة في مجالات المسابقة، مشيرًا إلى أنَّ عدد المشاركات بلغ (56) مشاركة من مختلف الشعراء والمهتمين بفنَّي الرزحة والميدان في سلطنة عُمان، حيث قدّمت (36) مشاركة في شِعر فن الرزحة، و(20) مشاركة في شِعر فن الميدان، وقد أجازت اللجنة المشرفة على التسجيل (50) مشاركة من المجالين واستبعاد (6) مشاركات لعدم استيفاء شروط المسابقة، موضحًا أنَّ المسابقة انقسمت إلى شِعر فن الرزحة وشِعر فن الميدان العُماني على أن يكونَ نص القصيدة المشارك وطنيًّا خاصًّا بالعيد الوطني (53) المَجيد. وأضاف أنَّ النتائج ستعلن بعد مرحلة التقييم والتحكيم في حفل تتويج الفائزين الذي سيقام بمناسبة العيد الوطني (53) المَجيد بالتعاون مع مكتب والي إبراء وإدارة الثقافة والرياضة والشباب بمحافظة شمال الشرقية، وذلك في (23) من نوفمبر الجاري. الجدير بالذكر أنَّ المسابقة تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة الثقافة والرياضة والشباب والجهات الثقافية والأدبية في سلطنة عُمان، حيث تهدف إلى تشجيع شعراء الشعر الشَّعبي على المحافظة على الموروث الشَّعبي في الفنون العُمانية المغناة من خلال الكلمة الشعرية المنتقاة، بالإضافة إلى توثيق كلمات الشِّعر الشَّعبي المغنَّى بطريقة تحافظ على مكانته وأصالته.