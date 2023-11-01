ندوة حول حياة القاضي سليمان اللويهي بالرستاق

الرستاق ـ من سيف الغافري:

تنظِّم اللجنة الثقافية بنادي الرستاق السبت المقبل ندوة عن فضيلة الشيخ القاضي سليمان بن عبدالله اللويهي – رحمه الله – بعنوان (حياته وآثاره العلمية). تقام الندوة بالقاعة متعدِّدة الأغراض بمكتب والي الرستاق برعاية السَّيد علي بن حمود البوسعيدي بحضور عدد من المشايخ والمدعوِّين وأهالي الولاية.

وتتضمَّن الندوة تقديم عددٍ من أوراق العمل يقدِّمها الدكتور يعقوب بن سليمان اللويهي والشيخ الدكتور عبدالله بن راشد السيابي ومحمد بن خاتم الذهلي والدكتور حمود بن محمد الرمحي، والدكتور جمال فودة والدكتور أحمد الرمحي والدكتور أحمد بن عبدالله التمتمي وعوض اللويهي. وسيشارك الشاعران خميس بن سليمان المكدمي والشاعر نوح بن سليمان اللويهي بتقديم مرثيَّتين شعريَّتين عن حياة القاضي الراحل سليمان اللويهي.

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