صدور العدد الجديد لمجلة جند عمان

مسقط ـ «الوطن»:

صدر أمس العدد (562) من مجلَّة (جند عُمان) لشهر أكتوبر 2023م، والذي تضمَّن عددًا من التغطيات الشاملة والتحقيقات الصحفية والمقالات المتنوِّعة. ومن أبرز المواد التي تناولها العدد: حضرة صاحب الجلالة السُّلطان هيثم بن طارق المُعظَّم – حفظه الله ورعاه – يترأَّس اجتماع مجلس الوزراء بقصر البركة العامر، ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم – أبقاه الله – صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق يترأَّس وفد سلطنة عُمان في قمَّة مجلس التعاون لدول الخليج العربية ورابطة دول الآسيان في العاصمة السعودية الرياض، ونيابة عن حضرة صاحب الجلالة السُّلطان المُعظَّم – رعاه الله – صاحب السُّمو السَّيد شهاب بن طارق يترأَّس وفد سلطنة عُمان في قمَّة القاهرة للسَّلام، وبحضور صاحب السُّمو السَّيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد وزير الثقافة والرياضة والشباب السيمفونية السُّلطانية العُمانية تحيي حفلًا موسيقيًّا بالمملكة العربية السعودية، وانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة العاشرة منهجية راسخة ودَوْر تكاملي، ووزارة الدفاع وقوَّات السُّلطان المسلَّحة جهود وطنية متكاملة في التعامل مع الحالة المدارية (تيج) جنبًا إلى جنب مع باقي قِطاعات اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة، كما تناول العدد تقريرًا صحفيًّا بعنوان وحدة الإمداد الطبي جهود تُلبِّي الأهداف والخطط المستقبلية. كما تضمَّن العدد عددًا من المقالات العسكرية والمقالات المتنوِّعة أبرزها: الاستخبارات العسكرية شريان تخطيط العمليات العسكرية (1)، و(التزود بالوقود جوًّا)، و(الصحافة الإلكترونية وشبكة الإنترنت بين جودة المحتوى والتحكم في المسار)، و(ثلاثيات أكتوبر.. محطَّات وطنية خالدة صنعت الفارق في المشهد العُماني)، والذكاء الاصطناعي (2-2)، وتحدِّيات سلاسل الإمداد العالمية (التغيُّرات المناخية وأثرها على سلاسل الإمداد العالمية)، و(ماهية الجرائم الدولية والأركان القانونية لها)، و(يوم المرأة العُمانية.. تاريخ يصاغ تقديرًا وامتنانًا للعُمانية المخلصة لوطنها)، وأمَّا المقال الدِّيني فجاء بعنوان (الأخوة الإيمانية.. قراءة في النظرات المقاصدية والسلوكيات الواقعية)، وبالإضافة إلى المقال الطبِّي بعنوان (اليوم العالمي للصحة النفسية).