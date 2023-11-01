وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 1 نوفمبر 2023 05:31 مساءً - أعلنت مي العيدان وفاة الفنانة جواهر، بعد معاناة كبيرة مع المرض في الأيام الأخيرة.

وكتبت مي العيدان منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، جاء فيه: إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت الى رحمةالله الفنانه جواهر الكويتيه اللي اسمها الحقيقي منال المسفرعن عمر ٤٥ عاما بعدصراع مريرمع مرض السرطان بالمعده قضت خلاله اللهما ارحمهاواغفر لها واسكنهافسيح جناتك وانزلهامنزل حسن وتجاوز عنهاو اكرمهالنظر بوجهك الحريم تدعولها فالدعاءرزق الميت.