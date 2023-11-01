انت الان تتابع خبر الفنانة الشهيرة التي تجرأت ووصفت نور الشريف بـ "مش راجل".. لن تتوقعوا من تكون؟! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - في موقف قديم بين الفنان نور الشريف وكلاً من الفنانة نادية الجندي وزوجها سابقاً المخرج محمد مختار، أدى إلى وقوع خلافات بينهم مما أدى إلى حدوث قطيعة بينه وبينهم.

رفض الفنان نور الشريف، مشاركتها في أي عمل فني بعدها والسبب في ذلك يعود لفيلم “الباطنية” وقد صرح نور الشريف علانية بأنه يكره نادية الجندي.

مؤلف الفيلم مصطفى محرم، قال إنه اثناء الإعداد للفيلم وقع اختياره هو والمنتج محمد مختار على الفنان نور الشريف لأداء شخصية برعي، وهو الأمر الذي وافق عليه نور الشريف بعد أن قرأ السيناريو وأعجب به وكان سعيدًا بالمشاركة فيه، وبدأ بالإستعداد للشخصية وشراء ملابسها الخاصة.

وأضاف مصطفى محرم في تصريحات قديمة له، أنه فوجىء بنادية الجندي تقول له أنها ترى أن الفنان محمود ياسين، أفضل للدور لأن نور وجهه طفولي ولن تليق عليه شخصية “برعي”.

بالفعل ذهبت هي وزوجها وقتها محمد مختار واتفقوا مع محمود ياسين واستبعدوا نور الشريف من الفيلم وحدث بعدها قطيعة العمر بين نور ونادية وقرر نور أنه لن يعمل مرة أخرى معها أو مع زوجها محمد مختار وفعلا رفض كل الأدوار التي عرضوها عليه بعد ذلك.

وفى ظهور لها في برنامج بدون رقابة بررت نادية ما قامت به قائلة: إنها كانت تعمل لصالح العمل وأن نور وجهه طفولي ولا يقترب وجهه للرجولة ولم يكن ينفع للدور.

أما الفنان الراحل نور الشريف، فقدم بعدها فيلم العار، وظهر فيه بشخصية تاجر الممنوعات ونجح الدور بشكل كبير وشارك بعدها في الكثير من أدوار الشر التي أبدع فيها وكان مقنعًا جدًا.