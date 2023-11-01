فن ومشاهير

عاجل.. وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت الفنانة جواهر الكويتية منذ قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت خبر وفاتها الإعلامية مي العيداني، التي طالبت جميع محبي الراحلة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

776.webp

وفاة الفنانة جواهر الكويتية

 

وكتبت مي العيدان منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة.. الله ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها.

775.webp

مرض جواهر الكويتيه

 

وأصيبت جواهر بـ السرطان، في السنوات الماضية عام 2019، وخضعت لتلقي العلاج في لندن، تم تشخيص مرضها بالخطأ في البداية، بسبب الإبطاء في إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير، قبل اكتشاف إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتقل إلى الكبد، وتلقت جواهر 51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج 2020، لكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، بعد آخر جراحة خضعت لها في الأسابيع الماضية، حيث قرر الأطباء منع العلاج عنها، وذلك بسبب عدم استجابة جسدها للعلاج، حيث أنهك المرض الجسد، ولم يعد لديه قوة لتحمل آثار الأدوية.

 

اخر ظهور لـ جواهر الكويتيه

 

وكشفت أسرة جواهر، مؤخرًا عن حالة الفنانة ونشرت فيديو للراحلة، قبل أيام من وفاتها، وكُتب عليه: تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وهي تحت رحمة رب العالمين، واسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصالات، نطلب منكم الدعاء لها، فهي في أمس الحاجة إلى الدعاء.

774.webp

نبذة من المسيرة الفنية لـ جواهر الكويتيه  

 

يذكر أن الفنانة جواهر بدأت حياتها الفنية عام 1990، من خلال مسرحية  الأطفال "الخفاش"، ولكنها لم تستكمل وقتها بسبب صغر سنها، ثم ظهرت مجددا كموديل في فيديو كليب للمطرب خالد بن حسين بعنوان "كنت أحبه" للمطرب، شاركت عام 1997 في 4 أعمال درامية مختلفة، كانت بمثابة عودتها للمثيل مرة أخرى، ثم اعتزلت الفن، ولكنها عادت إليه عام 2003، وقدمت عدد من الأعمال حتى عام 2018، ولكنها توقفت بسبب إصابتها بالمرض.

 

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا