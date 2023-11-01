نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة الفنانة جواهر الكويتية بعد صراع مع المرض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت الفنانة جواهر الكويتية منذ قليل، وذلك بعد صراع مع مرض السرطان، حيث أعلنت خبر وفاتها الإعلامية مي العيداني، التي طالبت جميع محبي الراحلة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة الفنانة جواهر الكويتية

وكتبت مي العيدان منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة.. الله ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها.

مرض جواهر الكويتيه

وأصيبت جواهر بـ السرطان، في السنوات الماضية عام 2019، وخضعت لتلقي العلاج في لندن، تم تشخيص مرضها بالخطأ في البداية، بسبب الإبطاء في إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير، قبل اكتشاف إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتقل إلى الكبد، وتلقت جواهر 51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج 2020، لكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، بعد آخر جراحة خضعت لها في الأسابيع الماضية، حيث قرر الأطباء منع العلاج عنها، وذلك بسبب عدم استجابة جسدها للعلاج، حيث أنهك المرض الجسد، ولم يعد لديه قوة لتحمل آثار الأدوية.

اخر ظهور لـ جواهر الكويتيه

وكشفت أسرة جواهر، مؤخرًا عن حالة الفنانة ونشرت فيديو للراحلة، قبل أيام من وفاتها، وكُتب عليه: تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وهي تحت رحمة رب العالمين، واسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصالات، نطلب منكم الدعاء لها، فهي في أمس الحاجة إلى الدعاء.

نبذة من المسيرة الفنية لـ جواهر الكويتيه

يذكر أن الفنانة جواهر بدأت حياتها الفنية عام 1990، من خلال مسرحية الأطفال "الخفاش"، ولكنها لم تستكمل وقتها بسبب صغر سنها، ثم ظهرت مجددا كموديل في فيديو كليب للمطرب خالد بن حسين بعنوان "كنت أحبه" للمطرب، شاركت عام 1997 في 4 أعمال درامية مختلفة، كانت بمثابة عودتها للمثيل مرة أخرى، ثم اعتزلت الفن، ولكنها عادت إليه عام 2003، وقدمت عدد من الأعمال حتى عام 2018، ولكنها توقفت بسبب إصابتها بالمرض.