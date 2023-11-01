نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مازالت في الصدارة.. أغنية غصن الزيتون لـ أحمد سعد تريند يوتيوب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - مازالت أغنية المطرب أحمد سعد "غضن الزيتون" في صدارة تريند موقع الفيديوهات "يوتيوب" حيث تخطى عدد مشاهداتها 600 ألف مشاهدة منذ طرحها، وجاءت أغنية غصن الزيتون من كلمات حسام طنطاوي، الحان محمدي، توزيع محمد عاطف الحلو، ناي أحمد خيري، وكان قد طرحها من أجل دعم الشعب الفلسطيني على أثر عملية طوفان الأقصى

وجاءت كلمات الأغنية:

غصن الزيتون بدل ما بيغطينا دا متغطى دم

و الطفل شايل لعبته وفى قلبه شايل الف هم

داير بيكتب على الحيطان ارضى اهم

و الاقسى نادى وصوته فى نبرة الم

و مابين شهيد وما بين جريج بكى محمد والمسيح

القدس راجعه ل اهلها بنقولها بالعربى الفصيح

بلد الجدود وفي ورثنا ارضينا تطرح عزمنا

مقاومه حتى الانتصار الاقصى نفدى بدمنا

جوبوا يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو النصيب

جوبوا يا ناس فين الضمير العدل ليه مبقاش بخير

الاحتلال لو مهما طال الانتصار هو المصير هو المصير

تصدر أحمد سعد للتريند بسبب زوجته

شكرًا على أصلك الغير طيب ومعدنك السيئ"..بهذة الكلمات قررت مصممة الأزياء وزوجة الفنان أحمد سعد علياء البسيوني أن تصفه بهذة الكلمات عند إعلانها خبر انفصالهم منذ قليل الذي كان بمثابة صدمة للجمهور خاصة أن علاقتهم كانت محببة لدى البعض، ونشرت عليا النبأ عبر حسابها الرسمي من خلال خاصية "القصص المصورة"

وكتبت كالآتي: "الحمد الله على كل شئ، تم الطلاق بيني وبين احمد من شوية بناء على رغبته.. حابة اشكر احمد جدًا على اصله الغير طيب ومعدنه السيئ وحابة اقوله شكرا على قرارك اللحظي الغير موفق في خراب بيتنا وتدمير اسرتنا الجميلة الانا حقيقي تعبت فيها لوحدي تماما وحاولت وعديت بمواقف مفيش حد في مكاني يقبلها عشان الاسرة دي وعشان المشوار الانا ابتديته ومكنتش حابة إنه ينتهي"

وتابعت: "شكرا على توقيتك الجميل وانا قاعدة ببنتي ٣ ايام وانت مش عارف حاجة عشان مشغول الساحل وخروجاته وبعدها شغلك. اكبر شكر على المقلب الانا اخدته في العلاقة دي والكنت فاهمة ان ليها قيمة ببني وبضحي وبتنازل عشانها وانت طلعتها والا تسوى. ربنا معايا انا وبناتي في الجاي وينتقم منك ويديلك على اد كل حاجة حصلت".



أزمات غير منتهية لـ أحمد سعد

وفي سياق متصل، تعتبر هذة ليست الأزمة الأولى الذي مر أحمد سعد بها مؤخرًا بل تصدر اسم احمد سعد محرك البحث جوجل عقب أزمته الاخيره في تونس واتهامه باهانه المرأة التونسية، حيث أثارت أزمة المطرب أحمد سعد الخاصة بـ حفله الأخير في مدينة تونس ضمن المهرجان الدولي للتخييم والفنون والرياضة جدلًا واسعًا عبر منصات التواصل الاجتماعي وذلك بعد أن نشب خلاف بينه وبين منظمة الحفل بشأن إقامة مؤتمر صحفي لسعد الذي أكد أنه غير ملزم بالحديث لوسائل الإعلام وفقًا لبنود عقده مع الجهة المنظمة، لتتدخل المنظمة وترد عليه باعتقادها إنه يسيئ لها ولنساء تونس وتذكر المبلغ الذي تقاضاه خلال الحفل وتطلب منه الوقوف للتسجيل ولكنه يتهمها بعد التنظيم ويطلب منها الصمت ثم ينسحب حتى لا تتطور الأزمة بينهم أكثر من ذلك، وفورًا تدخلت السلطات المصرية والتونسية للوصول إلى حل يرضى جميع الأطراف ويهدئ من غضب الشعب التونسي من أحمد سعد.

وفي نفس الجانب، تدخل نقيب الموسيقيين المصري مصطفى كامل ولكنه هُجمِ بشكل كبير بعد تدخله لإنه طلب من أحمد سعد أن يعتذر للسيدة التونسية ولسيدات تونس على الرغم إنه لم يسيئ لفئة كاملة من السيدات بل كان حديثه موجهه لها فقط وتم توجيه تهمة التقصير لها بشكل خاص ليس بشكل عام، أما عن نقيب الموسيقيين التونسي فقد وقف في صف سعد واعتذر هو عن ما بدر من المنظمة وعن ما تلقاه هناك من سوء معاملة أملًا أن يتم التصالح بينهم.