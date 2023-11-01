نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وفاتها.. كل ما تريد معرفته عن الفنانة جواهر الكويتية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توفيت اليوم الأربعاء الفنانة جواهر الكويتية، عن عمر ناهز الـ 45 عامًا، وذلك بعد صراع دام طويلًا مع مرض السرطان، حيث أعلنت خبر وفاتها الإعلامية مي العيداني، التي طالبت جميع محبي الراحلة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.

وفاة الفنانة جواهر الكويتية

وكتبت مي العيدان منشورا، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عاما بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة.. الله ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها.

اخر ظهور لـ جواهر الكويتيه

وكشفت أسرة جواهر، مؤخرًا عن حالة الفنانة ونشرت فيديو للراحلة، قبل أيام من وفاتها، وكُتب عليه: تم إيقاف العلاج عن الفنانة الكويتية، وهي تحت رحمة رب العالمين، واسمحوا لنا ما نقدر نرد على الاتصالات، نطلب منكم الدعاء لها، فهي في أمس الحاجة إلى الدعاء.

من هي جواهر الكويتية؟

ولدت جواهر في عام 1978 واسمها الحقيقي "منال المسفر"، توفيت يوم 1 نوفمبر وذلك قبل عيد ميلادها الموافق يوم 4 نوفمبر بثلاث أيام، بدأت التمثيل من خلال أدوار صغيرة أبرزها مشاركتها في مسرحية أبطال السلاح، لديها 3 أولاد وهم مريم ويعقوب ومنى، شاركت في العديد من الأعمال الفنية أبرزها مسلسل جار القمر ويعد مسلسل سامحني خطيت آخر أعمالها وعرض في عام 2018،أصيبت بمرض سرطان في المعدة في عام 2019 ثم انتقل للكبد، تم تشخيص حالتها بشكل خاطئ في البداية بسبب خطأ في الفحوصات، تلقت جواهر أكثر من 51 جرعة كيماوي، أعلنت إصابتها بالسرطان في شهر فبراير عام 2020.

مرض جواهر الكويتيه

وأصيبت جواهر بـ السرطان، في السنوات الماضية عام 2019، وخضعت لتلقي العلاج في لندن، تم تشخيص مرضها بالخطأ في البداية، بسبب الإبطاء في إجراء الفحوصات اللازمة من أشعة ومناظير، قبل اكتشاف إصابتها بسرطان المعدة، الذي انتقل إلى الكبد، وتلقت جواهر 51 جرعة كيميائية منذ بداية العلاج 2020، لكن تدهورت حالتها الصحية بشكل كبير، بعد آخر جراحة خضعت لها في الأسابيع الماضية، حيث قرر الأطباء منع العلاج عنها، وذلك بسبب عدم استجابة جسدها للعلاج، حيث أنهك المرض الجسد، ولم يعد لديه قوة لتحمل آثار الأدوية.