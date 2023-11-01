نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عقب حلول أبطاله كضيوف على برنامج في المساء.. فيلم وداعًا جوليا يتصدر محركات البحث في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر فيلم وداعًا جوليا التريند فى الساعات الأخيرة حيث ارتفعت معدلات البحث على مواقع التواصل الاجتماعي عن تفاصيل فيلم وداعا جوليا، بعد حلول أبطاله ضيوف على برنامج في المساء مع قصواء الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي على قناة Cbc.

حيث شهد الفيلم السوداني «وداعًا جوليا» للمخرج محمد كردفاني، منذ عرضه في دور العرض المصرية يوم 25 أكتوبر الجاري، إقبالًا جماهيريًا لافتًا للأنظار إذ حصل على عروض كاملة العدد.

أبطال الفيلم

فيلم وداعا جوليا من إخراج وتأليف محمد كردفاني وبطولة الممثلة المسرحية والمغنية إيمان يوسف وعارضة الأزياء الشهيرة وملكة جمال جنوب السودان السابقة سيران رياك والممثل نزار جمعة وقير دويني وتدور أحداثه في الخرطوم قبيل انفصال الجنوب، حيث تتسبب منى، المرأة الشمالية التي تعيش مع زوجها أكرم، بمقتل رجل جنوبي، ثم تقوم بتعيين زوجته جوليا التي تبحث عنه كخادمة في منزلها ومساعدتها سعيًا للتطهر من الإحساس بالذنب.



أماكن عرض الفيلم

وانطلقت عروض الفيلم في 12 سينما في جميع أنحاء الجمهورية أضيفت إليها بعد ذلك 7 سينمات أخرى ليصبح مجموع دور العرض 19، وهي: سينما فوكس - مول مصر، سينما أركان - الشيخ زايد، سينما الزمالك (يوم الثلاثاء حفلة 7 م)، سينما زاوية - وسط البلد، جلاكسي المنيل، سينما الهرم، بوينت 90 - التجمع الخامس، سينما جلاكسي كايرو فيستفال سيتي، سينما الرحاب، سينما مدينتي، سين سينما - District 5، ارابيلا سي سينما، جلاكسي المعادي، سينما جولف سيتي - العبور، سي سينما - الجونة، سينما أمير - الإسكندرية، سينما مترو - الإسكندرية، جالكسي مول - طنطا.

الجدير بالذكر أن فاز فيلم وداعا جوليا بجائزة الحرية، ومؤخرًا حصد 3 جوائز دولية جديدة، وذلك ضمن فعاليات النسخة الـ21 من مهرجان Paysages de Cinéastes فى فرنسا، حيث فاز بجائزة لجنة تحكيم الصاعدين، وجائزة الجمهور، وجائزة لجنة تحكيم المرأة، ليرتفع رصيد الفيلم من الجوائز الدولية إلى 4 جوائز دولية.