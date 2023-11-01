نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لهذا السبب.. صبري عبد المنعم الأكثر بحثًا على جوجل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حرر الفنان صبري عبد المنعم بلاغا، يتهم فيه أحد الشعراء ومعه 9 آخرين بالنصب عليه، بعد قدم له المتهم الأول المتهمين الـ9 على أنهم ممثلين لإحدى شركات الاستثمار العقارى، وأنهم على استعداد لشراء وحدتين سكنيتين مملوكتين له خاصة وأنه عرضهما للبيع.

واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم

تم تحديد موعد بين الطرفين وتم الاتفاق على شراء الوحدات السكنية بمبلغ 36 ألف دولار، وحرروا شيكا بنكيا له بقيمة المبلغ ووقع على عقد بيع الوحدتين، وأصدر توكيلا للمتهمة الأولى ببيع الوحدتين لنفسها وللغير وأودع الشيك فى حسابه فى أحد البنوك لتحصيله إلا أنه فوجئ بعد شهرين بالبنك يخبره أن الشيك مزور وهو ما جعله يقوم بالاتصال بالوسيط، ليخبره بما حدث ويطلب منه مرافقته للشهاده والابلاغ عن الواقعه، إلا أن صديقه اغلق هاتفه بعد أن تحصل منه على شيكات مقابل سمسره بمبلغ مليون و800 الف جنيه.

واتهم الفنان صبرى عبد المنعم المتهمين الـ 10 كونوا تشكيلا عصابيا للنصب على المواطنين وارتكاب وقائع التزوير وقدمتهم النيابه إلى المحاكمه الجنائية.

صبري عبد المنعم

وكشف دفاع الفنان صبرى عبد المنعم في تصريحات صحفية: أنه خلال فترة الحبس توفيت المتهمة الأولى في محبسها، وتم تحديد جلسة 25 يوليو الماضى لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين بالنصب على الفنان صبرى عبد المنعم.

قبول الاستئناف وبراءة المتهمين في قضية الفنان صبري عبد المنعم

وقضت محكمة جنح المقطم بعد رابع جلسة بحبس المتهمين بالنصب على الفنان صبري عبد المنعم في قضية النصب بالحبس عامين، وتقدم المتهمين بالاستئناف على الحكم الصادر ضدهما وقبلت المحكمة الاستئناف وبراءة جميع المتهمين.

صبري عبد المنعم

وجدير بالذكر، كشفت الحكم الصادر من محكمة مستأنف المقطم المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، براءة المتهمين فى قضية النصب على الفنان صبرى عبد المنعم، عن سبب البراءة بعد إدانتهم فى محاكمة أول درجة وحبسهم عامين.