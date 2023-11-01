لهذا السبب تصدرت نادين الراسي التريند

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أحمد جودة - القاهرة - تصدرت نادين الراسى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالايدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها كما تسبب فى انهيار عصبي لها اسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

بداية أزمة نادين الراسى وشقيقها

وقع الخلاف بين نادين وشقيقها الأصغر، أثناء تواجدها بالمستشفى عند والدتها، التي تعرضت إلى أزمة قلبية شديدة نتج عنها عدة جلطات متتالية فى الراس وهو الأمر الذى سبب شللا نصفيا لها ودخلت على أثرها المستشفى ومكثت فى العناية المركزة، وتواجد شقيق نادين لرؤية والدته قبل السفر إلى فرنسا، لكن حدثت مشادة كلامية بينهم تطورت بعد ذلك لاشتباك بالايدى بين الطرفين، وتعرضت الرسي للعديد من الخدوش والجروح في جسدها وأيضا رأسها.

إصابات نادين الراسي

انتشر فيديو يوضح ما حدث داخل المستشفى للفنانة نادين الراسي بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل شقيقها بعد دخول والدتها العناية المركزة، ظهرت الراسي في الفيديو في حالة انهيار نفسي بعد الاعتداء عليها من قبل شقيقها، وظهرت بضربة فى الرأس وبعض الإصابات فى جسدها وذراعها ومحاولة الأطباء تهدئتها، فيما طالبتهم بضرورة محادثة الشرطة، وأكدت التقارير اللبنانية أن كل من نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان قاما يتحرر محضر ضد بعضهما البعض فى قسم الشرطة بالقرب من المستشفى التى تمكث فيها والدتها.

اول تعليق من نادين الراسي بعد تعرضها للضرب

ويذكر ان الفنانة اللبنانية نادين الراسي قد طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها الأصغر، وإصابتها بكدمات في رأسها ومناطق متفرقة في جسدها، وكتبت الراسي عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام: "الله هو العدل وأنا راضيه بحكمك يا الله، لكل محب شكرًا على صلواتكن وأنا من الله ومنكن بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".

ساندرين الراسي تخرج عن صمتها

كما أبدت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي أسفها من تداول الخلاف الذي وقع بين شقيقها سيباستيان وشقيقتها الممثلة نادين الراسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، واصفة ما حصل بـ "المعيب والمخجل"، وعلقت: "الشخص الذي قام بهذا العمل يضمر الشر تجاهنا.. أنا ما بقبل لا أختي تتضرر ولا أخي يتضرر. بالنهاية البيوت أسرار وما بصير الخلاف يلي حصل يصير سكوب متداول على العلن".

ودعت ساندرين الراسي إلى عدم التدخل في شؤونهم العائلية واحترام حزن والدتها التي تعرضت لجلطة دماغية أدت إلى شلل في الجانب الأيسر من جسمها، وجهت رسالة مؤثرة لشقيقيها "نادين وسيباستيان"، قالت فيها: "لو جورج موجود لرفض ما يحصل جملة وتفصيلا، وأكيد كان سعى للم شمل العائلة مجددا".