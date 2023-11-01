نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند ودخولها المستشفى.. القصة كاملة لـ خلاف نادين الراسي مع شقيقها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدرت نادين الراسى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالايدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها كما تسبب فى انهيار عصبي لها اسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

وفي السطور التالية يكشف لكم دوت الخليج الفني القصة كاملة لـ خلاف نادين الراسي وشقيقها

بداية خلاف نادين الراسى وشقيقها

تواجدت الفنانة نادين الراسي في المستشفى عند والدتها، وهناك قابلت شقيقها الأصغر الذي تواجد لرؤية والدته قبل السفر إلى فرنسا، ولكن وقع الخلاف بين الثنائي اثناء زيارة والدتهم التي تعرضت إلى أزمة قلبية شديدة نتج عنها عدة جلطات متتالية فى الراس وهو الأمر الذى سبب شللا نصفيا لها ودخلت على أثرها المستشفى ومكثت فى العناية المركزة، حدثت مشادة كلامية بين الاخوات تطورت بعد ذلك لاشتباك بالايدى بين الطرفين، وتعرضت الرسي للعديد من الخدوش والجروح في جسدها وأيضا رأسها.

إصابات نادين الراسي

انتشر فيديو يوضح ما حدث داخل المستشفى للفنانة نادين الراسي بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل شقيقها بعد دخول والدتها العناية المركزة، ظهرت الراسي في الفيديو في حالة انهيار نفسي بعد الاعتداء عليها من قبل شقيقها، وظهرت بضربة فى الرأس وبعض الإصابات فى جسدها وذراعها ومحاولة الأطباء تهدئتها، فيما طالبتهم بضرورة محادثة الشرطة، وأكدت التقارير اللبنانية أن كل من نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان قاما يتحرر محضر ضد بعضهما البعض فى قسم الشرطة بالقرب من المستشفى التى تمكث فيها والدتها.

تسجيل صوتي لـ نادين الراسي يكشف تعرضها للتهديد

كما كشف تسجيل صوتي من خلال مجلة الجرس اللبنانية عن تعرض نادين الراسي بتهديدات بالقتل وايضًا عن تعرض والدا نادين الراسي للضرب من ابنيهما ساندرين وسباستيان للحصول على ممتلكات شقيقهم الراحل جورج الراسي، وصرحت الراسي منذ فترة، إن شقيقها جورج تعرض للتهديد قبل وفاته دون الكشف سبب التهديد، وقالت في تصريحات تليفزيونية: بيطلع كل فترة كلام وإشاعات عن وفاة جورج، وبالنسبة للكلام على موضوع إنه تعرض للتهديد قبل وفاته ده حقيقي بس مش هقول من مين.

ساندرين الراسي تخرج عن صمتها

ومن ناحية اخري، أبدت الفنانة اللبنانية ساندرين الراسي أسفها من تداول الخلاف الذي وقع بين شقيقها سيباستيان وشقيقتها الممثلة نادين الراسي عبر مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية، واصفة ما حصل بـ "المعيب والمخجل"، وعلقت: "الشخص الذي قام بهذا العمل يضمر الشر تجاهنا.. أنا ما بقبل لا أختي تتضرر ولا أخي يتضرر، بالنهاية البيوت أسرار وما بصير الخلاف يلي حصل يصير سكوب متداول على العلن"، وجهت ساندرين رسالة مؤثرة لشقيقيها "نادين وسيباستيان"، قالت فيها: "لو جورج موجود لرفض ما يحصل جملة وتفصيلا، وأكيد كان سعى للم شمل العائلة مجددا".

اول تعليق من نادين الراسي بعد تعرضها للضرب

ويذكر ان الفنانة اللبنانية نادين الراسي قد طمأنت الجمهور على حالتها الصحية، بعد تعرضها للضرب من قبل شقيقها الأصغر، وإصابتها بكدمات في رأسها ومناطق متفرقة في جسدها، وكتبت الراسي عبر حسابها على موقع الصور إنستجرام: "الله هو العدل وأنا راضيه بحكمك يا الله، لكل محب شكرًا على صلواتكن وأنا من الله ومنكن بخير، ومن منكم بلا خطيئة ليرجمه بأول حجر".