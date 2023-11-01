صدمة وانهيار.. تعرف على التطورات الصحية لـ صبري عبد المنعم بعد صدور حكم البراءة

القاهرة - محمد ابراهيم - تعرض الفنان صبري عبد المنعم بعد صدور، خبر براءة المتهمين بالنصب عليه،بالانهيار بالصدمة الكبرى التي وقعت عليه كالصاعقة، حيث ولم يتحمل خبر براءتهم، مما أدى إلى حدوث مضاعفات في حالته الصحية، ونقله على الفور لأحد المستشفيات الكبرى.

صبري عبد المنعم

وقع الخبر كالصاعقة على الفنان صبري عبد المنعم

وقال الفنان صبري عبد المنعم في تصريحات صحفية، إنه تلقى خبر براءة المتهمين كالصاعقة، وبعدها نُقل على أحد المستشفيات، بعد شعوره بمضاعفات بصحته، وبعد أن أسعفه الأطباء، وخضع لبعض الفحوصات والتحاليل اللازمة، وبعد احتجازه لعدة ساعات داخل المستشفى، سمح له الأطباء بالمغادرة والعودة لمنزله، بعد أن اطمئنوا على حالته الصحية.

صدور حكم محكمة المقطم بشأن واقعة النصب على الفنان صبري عبد المنعم



وكانت قضت محكمة مستأنف المقطم، المنعقدة بمحكمة جنوب القاهرة، أمس الثلاثاء 31 أكتوبر، ببراءة كل المتهمين في قضية النصب على الفنان صبري عبد المنعم، وذلك بعد التأكد من ثبوت صحة العقود والتوكيلات التي قدمها المتهمين.

صبري عبد المنعم

من هو صبري عبد المنعم ؟ ومسيرتها الفنية ؟



صبري عبد المنعم حسين (مواليد 23 يوليو 1945) هو ممثل مصري، حصل على درجة البكالوريوس من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأ العمل الفني خلال فترة السبعينيات، إلا أنه لم يبرز بشكل فعلي إلا في الثمانينيات من خلال عمله المكثف في الدراما التليفزيونية حتى الآن. من أشهر أعمال التليفزيونية: الشهد والدموع، أبواب المدينة، رأفت الهجان، حديث الصباح والمساء، سوق العصر، أوبرا عايدة. وهو الممثل الأكثر حضورًا في تاريخ المسرح والسينما والتلفزيون العربي بحصيلة تجاوزت (525) عملًّا فنيًا.

صبري عبد المنعم



نبذة عن حياته الشخصية

متزوج من ابنة الفنان الكبير الراحل عبد المنعم إبراهيم «سهير» ولديه منها ولد وبنت.

