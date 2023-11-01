بعد خلافها مع شقيقها.. تعرف على آخر أعمال نادين الراسي

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدرت نادين الراسى محركات البحث جوجل خلال الساعات الماضية، وذلك بسبب مشادة كلامية بينها وبين شقيقها الأصغر سيباستبان تطورت إلى اشتباكات بالايدى نتج عنها إصابات بالغة وكدمات فى أنحاء جسدها كما تسبب فى انهيار عصبي لها اسفر عن دخولها المستشفى لتمكث بجوار والدتها.

إصابات نادين الراسي

وتم انتشار فيديو يوضح ما حدث داخل المستشفى للفنانة نادين الراسي بعد تعرضها للضرب المبرح من قبل شقيقها بعد دخول والدتها العناية المركزة، ظهرت الراسي في الفيديو في حالة انهيار نفسي بعد الاعتداء عليها من قبل شقيقها، وظهرت بضربة فى الرأس وبعض الإصابات فى جسدها وذراعها ومحاولة الأطباء تهدئتها، فيما طالبتهم بضرورة محادثة الشرطة، وأكدت التقارير اللبنانية أن كل من نادين الراسى وشقيقها الأصغر سيباستبان قاما يتحرر محضر ضد بعضهما البعض فى قسم الشرطة بالقرب من المستشفى التى تمكث فيها والدتها.

أحدث أعمال نادين الراسي

ومن ناحية اخري، تشارك نادين الراسي في مسلسل "عرابة بيروت" عبر "منصة شاهد vip"، من بطولة نور الغندور، وجيسي عبدو، وكارول عبود، ورندا كعدي وغيرهم نخبة من النجوم.

قصة مسلسل عرابة بيروت بالتفصيل

تدور قصة مسلسل عرابة بيروت عن واحدة من قصص المال والنفوذ والليل وجبروت بعض رجال المال والسياسة. يحكي عن أحداث هزت بيوت وشوارع بيروت، أحداثا شغلت الرأي العام وقتها، قصة قطعت قلوبا كثيرة في حقبة زمنية من الزمن الماضي ببيروت. سنستمتع معا بتلك الحكاية ونرى العالم بمنظور مختلف.

اخر اعمال نادين الراسي

وكان اخر اعمال نادين الراسي هو مسلسل "بيروت 303" دراما مشتركة (سورية – لبنانية)، تدور أحداثها عقب حادث تحطم طائرة افتراضية للرحلة الرقم 303 المتجهة من اسطنبول إلى بيروت، لتبدأ بعدها قصة مملوءة بالأحداث المروّعة والمفاجآت غير المتوقعة، يشارك في بطولة المسلسل النجمان عابد فهد وسلافة معمار، إلى جانب الفنانين: نادين الراسي ومعتصم النهار وجيري غزال، والعمل من تأليف سيف رضا حامد، وإخراج إيلي السمعان وإنتاج شركة الصباح

بداية خلاف نادين الراسى وشقيقها

كانت الفنانة نادين الراسي موجودة في المستشفى عند والدتها، وهناك قابلت شقيقها الأصغر الذي تواجد لرؤية والدته قبل السفر إلى فرنسا، ولكن وقع الخلاف بين الثنائي اثناء زيارة والدتهم التي تعرضت إلى أزمة قلبية شديدة نتج عنها عدة جلطات متتالية فى الراس وهو الأمر الذى سبب شللا نصفيا لها ودخلت على أثرها المستشفى ومكثت فى العناية المركزة، حدثت مشادة كلامية بين الاخوات تطورت بعد ذلك لاشتباك بالايدى بين الطرفين، وتعرضت الرسي للعديد من الخدوش والجروح في جسدها وأيضا رأسها.