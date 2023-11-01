لهذا السبب عصام صاصا يتصدر تريند يوتيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - تصدر الفنان عصام صاصا تريند موقع الفيديوهات الشهير “يوتيوب”، فور طرحه لكليب مالك يا عيوني وتخطت نسبة المشاهدة 100 الف مشاهده في اليوم الأول وحصد الترتيب الأول والأكثر استماعا في الوطن العربي.

كلمات اغنية مالك يا عيون عصام صاصا



من كتر البكا ع نفسي مليت الاوضه دموع

وحسبت الفرح إلى فرحتو سالب المجموع

ولقيت اني انا مفرحتش حتي ولو اسبوع

كتر خير الايام علشان سقياني المر

بس انا من حقي اختار الموت علشان مضطر

منا مش هفضل ف موج الاحزان مش شايف البر

مالك يا عيون

لي بتبكي وتحزني ع إلى يبيع وع إلى يخون

والدنيا دي حاطه ف قلبي الف سلاح مسنون

وبقيت بمشي بكلم نفسي زيي المجنون

جرا يا احزان

متخفي شويه عليا عشان والله تعبان

خايف من الناس وبقيت ببعد احسن متخان

يومي لونو بيغق زياده خايف قلقان

إلى إين انا ذاهب أو كيف تمر الايام

إلى متي سيظل القلب حزين مليان بألم

ابدو من الخارج اني بخير واني تمام

انما جوايا شعور بالوحده وبالاحباط

زعلان ع طول مبفقش انا من كتر الصدمات

وبشك ف نفسي بقت خايف أو ي من العلاقات

علشان بتباع

انا عمري مقضتهوش فرحه ده هلاك وضياع

بعدين بقا ف الدنيا الجرحه دنيت اوجاع

مبنمش اليل منا جوايا تفكير وصراع

اه من الايام

من الجرح انا واخد ميت نجمه ونياشين ووسام

وبقيت مش فاكر والله ده الجرح الكام

نفسيتي بتبعت تدريجي وبقل كلام

تعبان أو ي ياما ومش قادر حيلي بيتهد

ابنك بقا حاسس ان الدنيا ف وشو بتتسد

وابويا سيبني انا من صغري ومسندنيش حد

مستحمل ظلم الناس ليا منا من غير ضهر

بصرف ع البيت مش بعرف اشيل من قبض الشهر

لو حد سالني ع ابويا عيني تنزف نهر

إلى تعبني

اني ابويا عايش مش ميت بس سيبني

مقثتش عليه بالعكس ده بعده معذبني

ده انا نفسي ف مره اسمع منو كلمه يبني

ده فراق الموت

اهون من فارق ناس عايشه تبعد وتفوت

قلبنا مكسور من افعالهم واتملا بضغوط

على حالي بقيت ببكي انا فعلا لأ مش مبسوط

وقوليلي ازاي

ازاي هنساكي ومن غيرك مش قادر اعيش

عارف انك اختارتي حياتك ومحبتنيش

بس انا صورتك محفوره جوايا مفرقتنش

انا قلبي ف حبك كان مخدوع ومكنش اناني

مش قادر ينسا معا انك اصلا نسياني

دلوقتي بقيتي بعيد عني ومعا واحد تاني

البعد ده خير

علشانك جيت ع نفسي واستحملت كتير

دلوقتي هسيب الدنيا تسير زيي ماهتسير

إلى حرقتي كان دمي مكنش ياحلوه عصير

منك لله

حاولتيني مريض نفسي بقيت كارهه الحياه

كل إلى عملتيه معايا بقيت مش قادر انساا

وبسببك انتي بقيت حابب الموت بستنا