انت الان تتابع خبر نادية الجندي اهانت نجم في بدايته ورد عليها: "بكرا تشوفي هبقى إيه".. أصبح اشهر ممثل!! ليس نور الشريف والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - حدث خلاف بين نادية الجندي وأحمد زكي، وقالت نادية إن زكي كان يعيد المشاهد كثيرا في فيلم الباطنية لأنه كان يشعر أن الآداء سيكون أفضل، وكان مضطربا بسبب صعوبة الشخصيةز

وكان المنتج محمد مختار، زوجها، أنزعج من هذا الأمر، لأن في هذا الوقت كان التصوير على شرائط وفكرة إعادة المشهد تكلف كثيرا.

وحدث خلاف في موقع التصوير عندما قال مختار “جبت وجه جديد علشان يكلفني أكتر”، انزعج أحمد زكي وظل يؤكد “بكرا تشوفوا هبقى إيه”.

وقالت نادية أن هذا ما حدث وأصبح أحمد زكي نجما كبيرا، موضحة أن دور “سفروت” الذي قدمه في الفيلم حقق نجاحا كبيرا.

وكشفت أنها بعد ذلك حصلت على تكريم في جمعية الفيلم والتقت بزكي الذي حصل هو الآخر على تكريم عن دوره في دوره في “أيام السادات” ووقتها قال لها “مش قولتلك الدور ده هيبقى بصمة في حياتك”.