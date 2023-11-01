نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد تصدرها التريند.. ما لا تعرفه عن إيناس السقا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تصدر إسم الشهيدة إيناس السقا عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع التغريدات تويتر وموقع الفيديوهات يوتيوب وفي هذا التقرير المُبسط سيكشف دوت الخليج الفني عن حياة الشهيدة إيناس السقا.

إيناس السقا

حياتها

ولدت الفنانة الراحلة إيناس السقا في يوم ٢٦ مارس عام ١٩٧٠ بدولة فلسطين، التحقت بجامعة القدس المفتوحة، حصلت على بكالوريوس خدمة إجتماعية، وعاشت فترة في جمهورية مصر العربية ثم عادت مرة أخرى لتستقر في بلدها.

مشوارها الفني

قدمت أدوار عديدة وكانت من أوائل الفنانات التي عملن بالمسرح بغزة وشاركت بعدة ورش وأبرز ما شاركت به مسرحية “الدب ” ومسرحية " في شي عم بصير" ومسرحية "فيلم سينما" للمخرج حسين الأسمر عام 2009.مسرحية "نساء غزة وصبر أيوب" للمخرج سعيد البيطار عام 2011، مسرحية "كلهم أبنائي" للمخرج ناهض حنونة، فيلم "ميلاد" للمخرجة أماني أبو رمضان عام 2008، فيلم "عصفور الوطن"، إخراج مصطفى النبيه عام 2010، فيلم "سارة".

إبراهيم نجل إيناس السقا

وفاتها

توفت مساء أمس الفنانة الفلسطينية إيناس السقا عن عمر يناهز ٥٣ عامًا أثر ضربةٍ جوية نفذتها القوات الجوية الإسرائيلية على منزل عائلة الوحيدي قرب مفترق الصناعة الذي نزحوا إليه بعد مغادرتهم المركز الثقافي الأرثوذكسي بعد تعرضه للتهديد في مدينة غزة وذلك خلال الرد الإسرائيلي على طوفان الأقصي.

و تم إغتيالها هي وأبنائها الثلاثة وهما “ لينا، سارة، إبراهيم” و لم يذكر شئ عن زوجها علاء أبو سيدو.