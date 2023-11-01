مذيعو شعبي FM يطلقون مبادرة "سلاما لأهل غزة "

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أحمد جودة - القاهرة - انطلاقا من الدور المجتمعي والمشاركة والدعم لأهل غزة، أطلق مذيعو شعبي FM، مبادرة " من شعبي FM..سلاما لأهل غزة " بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري من داخل المقر الرئيسي.

مبادرة "سلاما لأهل غزة "

حيث قام المذيعون بالتبرع والمساعدة في تعبئة المواد الإغاثية للأشقاء الفلسطينيين من المقر الرئيسي للهلال، كذلك توجيه رسائل داعمة من خلال مواقع التواصل الاجتماعي سواء تلك الخاصة بالمحطة أو الخاصة بالمذيعين، تحث المواطنين على التبرع ومساندة الفلسطينيين في أزمتهم الحالية.

المشاركين في مبادرة "سلاما لأهل غزة "

شارك في المبادرة مذيعو المحطة، كل من آلاء جاويش، وهاجر جميل، ومحمد شبانة، والشيخ أحمد تركي، وأحمد الشناوي، ولينا صالح، وتامر جابر، وعمرو صلاح، وشيماء السباعي، وليلى بدران، وبيريهان زهير، وعمرو أبو حمدة، ورشدي سيد، وإيمان حلمي، وغادة البهنساوي، وأمنية صلاح، وحازم قابيل، وخالد جودة، وناهد عوني، وتأتي الرسائل الخاصة بمواقع السوشيال ميديا من إخراج مايكل ماهر، حيث تتواصل فعاليات وأنشطة المبادرة في كل برامج المحطة.

إذاعة راديو شعبى 95 إف إم

ويذكر ان إذاعة راديو شعبى 95 إف إم قد احتفلت في شهر سبتمبر الماضية بمرور 7 أعوام على إنشائها، وبمجرد انطلاقها سرعان ما حققت نجاحا مدويا، واستطاعت أن تحجز مكانها وسط الإذاعات الكبرى وأصبح لها جمهور من كافة الشرائح يتابعونها بكل شغف.

وكان مذيعو إذاعة شعبي اف ام إحدى إذاعات راديو النيل قد دشنوا بإطلاق مبادرة بعنوان "من شعبي إف إم..سلاما لأهل غزة" بالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، انطلاقا من الدور المجتمعي.