نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر راجعين.. أول تراك يجمع نجوم الراب في العالم العربي لدعم فلسطين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح أوبريت راجعين لدعم القضية الفلسطينية، بمشاركة 25 فنانا من الوطن العربى أمس الثلاثاء، وحقق نجاحا كبيرا فور طرحه على موقع الفيديوهات يوتيوب، ومنصات الموسيقي المختلفة، وظل الجميع ينشره على مواقع التواصل الاجتماعى بشكل كبير.

وأطل كل نجم فى الفيديو كليب، وهو يرتدى الملابس السوداء وعليه الوشاح الفلسطيني ويغنى الكوبليه الخاص به

ويعد الأوبريت أول تجربة غنائية شبابية تجمع خيرة نجوم عالم الراب في العالم العربي من عشر دول مختلفة، هي: مصر والأردن وتونس والمغرب وليبيا والسعودية واليمن والكويت والسودان وفلسطين، وظهر للنور بشكل فيديو كليب مصور.

كلمات تراك راجعين

راجعين فيها تراب اليوم نسقيه بدموع ودم شهيد دم شهيد فيها قصة مكتوبة نصر بلادنا إلنا من بحر لنهر ياما قلنا بكرة أحلى بس لا ما شوفنا إلا قهر طلبنا بس حرية نعيش شفنا بس قتل وتهجير حتى نحكي لا ممنوع سجن حدود وسجن بتعذيب وذنبه إيه طفل الشهيد كان حلمه مستقبل زهيد واللي عايش طفل تاني بس أهله ميتين ما نسينا وباللي صاير فينا على ترابك ما إتخلينا ودم الشهيد فداك يا وطني تبلينا وراح اللي مواسينا وشكون اللي بينا والله متوحش ناسي اللي جواتني كل يوم بحكولي صبري سلاحي وأخر صبري الموت والكل شايف بس لا مش فارق صوتي حياة وأنا واقف وحدي، العالم ضدي وأنا ما أخشاه سلبوني روحي، حتى الأرض تعيش مفتاح البيت بقلبي وأنا راجع وبإيدي ولدي ولو كل العالم كان ضدي أنا راجع يا بلادي راجع مفتاح البيت بقلبي وأنا راجع وبإيدي ولدي ولو كل العالم كان ضدي أنا راجع يا بلادي راجع وين الحكام العرب، وين القادة؟ إخواتي في غزة اليوم تتعرض للإبادة "هما كلمتين: "أما النصر أما الشهادة فلسطيني شهيد منذ تاريخ الولادة وصبرًا جميلًا، العدو سيزول وين الأمة العربية حان الوقت لنثور كيف يبان الوعد الحق، يوفى وعد بلفور وأنا قلبي فلسطيني كل الدنيا بلادي وأرضي في كل مكان كل الدنيا بلادي من قديم الزمان الفروق بينا حدود كلام على الورق مكتوب والمكتوب أصبح قيود تمنعنا نشوف بلاد قتلونا وهجروني وصار الحجر بإيدي سلاحي متلثم أبيض وأسود، كوفيتي هي سر نجاحي وبكفي كفني شايل وبكفك كر اللي جاي مفتاح البيت على رقبتي سدادة ما بتمايل إلهي رفعت يدي إليك بأن تفك كربي وهمي وأنت المستجيب بلاد العرب أوطاني من الشام لبغداني أرضي هي وبلادي وكل العرب بتنادي إحتلالي عدواني موت طفلي وأجدادي إسألني مين إرهابي وجاي أقولك مين بادي إني مش من أوكرانيا Sorry إن بشرتي مش بيضا Sorry لأولادي Sorry إني جيبتكم على دنيا منافقة ومش عادلة Sorry لحلم طويل يابا Sorry الحمل ثقيل يابا Sorry Sorry على أي Sorry لا ما لناش غير إنه نشيل يابا هنا الموت حاجة سهلة بس صعبة الحياة حرية كدابة، عالم إستبدادي ما نستقبل ضيوف، نستقبل شهداء ما نسينا الدرة وقصف المعمداني إبادة جماعية أطفال ونساء يموت عزيز ما نبكي دا شهيد نصرة نصرة وتبقي العزة لله راجعين يا أقصى وعد الله أكيد ماكو تهجير جبل ثابت ما نهاب التفجير يا غزاة إنتصارنا قادم أكيد بصمودي قاهر ذاك الخبيث بالمشاعر بليد ما شاف أحد من عياله شهيد وأرواحهم أمانة برقاب الجميع أمانة شريف إف بنوصل ندافع نموت لبقاء فلسطين قلبي نضيف وما يصفى حتى ناخد تار المستشفى ظلم وصار بالكشفى وين الرجال، القلوب ناشفة صاحبي مهما الدنيا تقسى زادت النكسة، الظلم فايت حده الأقصى سلامي لغزة مش ناقصة إن شاء لله نتقابلو في الأقصى والأرض هاي لينا لو فوق الأرض أو تحتيها سأقاوم وجمع تلاقينا بطوفاني أجول وأحميها والأقصى لينا لو يقصي عدوي أساميها لو أقسى الناس تعادينا وأنا راجع يا بلادي راجع ليس لنا عونًا سواه أرسل لنا ربي خلاص في روحنا چهد ثقال في قلوبنا بلد وثار وبروحنا وقلوبنا راجع تاني على أرضي والأقصى أصلي فيه فرضي جاية معاكو بطيران أنا زميلي جاي معاكو أرضي فدائي فدائي فدائي أنا مش ماشي، أنا في مكاني على خط النار، كل ليل ونهار ولو هموت في إيدي سلاحي لحد ما يجي النصيب ورا إزاي نجيب إحنا في صف العزيز سامحنا يا رحيم إننا عاجزين عمره ما كان تطبيع شفنا السفاحين تقتل طفل برئ في دمه بتستبيح زيفوا التاريخ بدموع التماسيح سحقًا لقاتلي الأطفال صانعي الأهوال كاذبي الأقوال سارقي الأمال أطفالنا في الجنان عايشين بلدنا ومنها ما ماشيين أرضنا وفيها مزروعين عزل دون سلاح لكن معانا رب العالمين مالناش غير رب العالمين لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم لو رحل صوتي ما بترحل حناجركم