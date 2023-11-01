نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "كانت سجن مفتوح وتحولت لمقبرة جماعية".. أنجلينا جولي تعلق على مجزرة جباليا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل النجوم من جميع ارجاء العالم في دعم القضية الفلسطينية، ومساندة أهالي قطاع غزة خاصةً بعد المجزرة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني اللا إنسانية التي ارتكبتها قوات الاحتلال الصهيوني في مخيم جباليا، والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف من الميدانيين.

وأعربت النجمة العالمية أنجلينا جولي عن غضبها الشديد لما تتعرض له دولة فلسطين من انتهاكات ونشرت أنجلينا صور لقطاع غزة بعد تدميره عبر حسابها الشخص على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وكتبت عليها: "هذا هو القصف المتعمد للسكان المحاصرين الذين ليس لديهم مكان يفرون إليه، لقد ظلت غزة بمثابة سجن مفتوح منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، وتتحول بسرعة إلى مقبرة جماعية".

وتابعت أنجلينا جولي: "40% من القتلى أطفال أبرياء عائلات بأكملها تُقتل، وبينما يراقب العالم وبدعم نشط من العديد من الحكومات، يتعرض الملايين من المدنيين الفلسطينيين - الأطفال والنساء والأسر - للعقاب الجماعي وتجريدهم من إنسانيتهم".



أنجلينا جولي عن مجزرة مخيم جباليا: زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم

واختتمت أنجلينا جولي حديثها قائلة:" كل ذلك بينما يُحرمون من الغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية، وهو ما يتعارض مع القانون الدولي، من خلال رفض المطالبة بوقف إطلاق النار لأسباب إنسانية، ومنع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة من فرض وقف إطلاق النار على الطرفين، فإن زعماء العالم متواطئون في هذه الجرائم".



أنجلينا جولي تدعم القضية الفلسطينية



وكانت قد تضامنت النجمة العالمية أنجلينا جولي مع أهالي قطاع غزة بمنشور لها عبر حسابها الشخصي بموقع "إنستجرام"، معلقة: "مثل الملايين حول العالم، أمضيت الأسابيع الماضية مريضًا وغاضبًا بسبب الهجوم الإرهابي الذي وقع في إسرائيل، ومقتل العديد من المدنيين الأبرياء، وأتساءل عن أفضل السبل للمساعدة. أنا أيضًا أصلي من أجل العودة الفورية والآمنة لكل رهينة، ومن أجل العائلات التي تعاني من الألم الذي لا يمكن تصوره بسبب مقتل أحد أبنائها. وقبل كل شيء، قُتل الأطفال، وأصبح العديد من الأطفال يتامى".



أنجلينا جولي: ما حدث في إسرائيل عمل إرهابي



واستكملت أنجلينا: "ما حدث في إسرائيل هو عمل إرهابي، لكن هذا لا يمكن أن يبرر الخسائر في الأرواح البريئة في قصف السكان المدنيين في غزة الذين ليس لديهم مكان يذهبون إليه، ولا يمكنهم الحصول على الغذاء أو الماء، ولا إمكانية للإخلاء، ولا حتى حق الإنسان الأساسي في عبور الحدود بحثًا عن ملجأ".

وتابعت أنجلينا: "بسبب عملي مع اللاجئين لمدة 20 عامًا، فإن تركيزي ينصب على الأشخاص النازحين بسبب العنف في أي سياق. يبلغ عدد سكان غزة أكثر من مليوني شخص نصفهم من الأطفال، يعيشون تحت حصار شديد منذ ما يقرب من عقدين من الزمن، بالإضافة إلى عقود من النزوح وانعدام الجنسية. وتشكل شاحنات المساعدات القليلة التي تدخل البلاد جزءًا صغيرًا مما هو مطلوب وكان يتم تسليمها يوميًا قبل الصراع الحالي، كما تتسبب التفجيرات في خلق احتياجات إنسانية جديدة يائسة يوميًا".

إنجلينا جولي: حياة الفلسطينيين والإسرائيليين لها أهمية متساوية



وأضافت: "الحرمان من المساعدات والوقود والمياه هو عقاب جماعي للشعب، إن الإنسانية تطالب بوقف فوري لإطلاق النار، إن حياة الفلسطينيين والإسرائيليين ـ وحياة كل الناس على مستوى العالم ـ لها أهمية متساوية".

واختتمت أنجلينا جولي قائلة: "ويجب القيام بكل ما يمكن أن يمنع سقوط ضحايا من المدنيين وينقذ الأرواح. مثل كثيرين آخرين، تبرعت لجهود الإغاثة الطبية، لقد اخترت دعم عمل منظمة أطباء بلا حدود وكنت أتابع تقاريرهم عن كثب".