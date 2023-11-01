وتريات الإسكندرية تعزف أعمال فيفالدى بسيد درويش

القاهرة - محمد ابراهيم -

يقدم أوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية حفلًا بقيادة مديره الفنى المايسترو شريف محيي الدين ومشاركة العازفين هدى عبد العظيم ( فلوت )، نهى سامي ( أوبوا )، تامر كمال ( باصون ) وذلك في الثامنة مساء الجمعة 3 نوفمبر على مسرح سيد درويش " أوبرا الإسكندرية ".

برنامج وتريات الإسكندرية

برنامج وتريات الإسكندرية

برنامج وتريات الإسكندرية

برنامج وتريات الإسكندرية

برنامج وتريات الإسكندرية

يتضمن البرنامج عدد من أعمال الموسيقار الإيطالي العالمي أنطونيو فيفالدى منها سيمنونيا للاوركسترا الوترى، كونشيرتو للأوبوا والوتريات والهاربسكورد، كونشيرتو للباصون والوتريات، كونشيرتو للأوبوا والباصون، كونشيرتو للفلوت والوتريات، كونشيرتو للفلوت والأوبوا والباصون.

الجدير بالذكر ان اوركسترا وتريات أوبرا الإسكندرية تأسس على يد الدكتورة نيفين المحمودى وقدم العديد من الحفلات الناجحة وشارك فى مجموعة من المهرجانات المحلية والعالمية فى إطار التعاون الثقافي بين مصر ومختلف دول العالم.