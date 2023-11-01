انت الان تتابع خبر "كان النقطة السوداء في حياتي".. لن تصدقوا من هو الفنان الذي ندمت ميرفت امين على زواجها منه!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشفت الفنانة المصرية ميرفت امين من خلال لقاء تلفزيوني سابق لها هوية الزوج الذي ندمت على زواجها منه واعتبرته النقطة السوداء في حياتها.

وخلال البرنامج وجهت المذيعة سؤالا لميرفت أمين، تقول فيه: «مين من أزواجك الخمسة ندمتي إنك اتجوزتيه؟».من جانبها، أجابت ميرفت أمين، بأنه زوجها الأول المطرب السوري موفق بهجت عام 1970، مشيرة إلى أنها كانت في سن صغير ولا تستطيع أن تحكم على الأمور مباشرة.

وأشارت ميرفت أمين، إلى أن اهلها كانوا معارضين هذا الزواج، إلا أنها أصرت عليها، ودفعت ثمن عندها، وكان هذا الزواج كنقطة سوداء في حياتها.