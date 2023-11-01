انت الان تتابع خبر أموال لاتأكلها النيران.. لن تتخيلوا كم تبلغ ثروة الفنان كاظم الساهر! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - تسائل الجمهور العربي عن ثروة الفنان العراقي كاظم الساهر الذي قام بايقاف حفلاته حتى اشعار آخر، بسبب الأحداث الجارية في فلسطين.

وتبلغ الثروة التي يمتلكها حوالى 23 مليون دولار أمريكي بحسب تصريحاته في أحد اللقاءات، وجمع هذه الثروة نتيجة لجهوده وقيامه بالكثير من الحفلات.

يعتبر الفنان كاظم الساهر من افضل الفنانين على مستوى الوطن العربي، قدم العديد من الأغاني التي حازت على اعجاب الجمهور.

ولد كاظم في مدينة الموصل في عام 1956، من شهر سبتمبر، بتاريخ ,12 حيث يبلغ من العمر حوالي 65 عاماً.