انت الان تتابع خبر باريس هيلتون تعلق على منتقدي حجم رأس طفلها.. وما قالته عن مخه غير متوقع وصادم جداً اذهل الجميع!!والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - بعد السخرية التي تعرض لها إبنها الصغير، بسبب حجم رأسه الكبير، ردت الفنانة باريس هيلتون على كل هذه السخرية بطريقة غير متوقعة.

كتبت باريس هيلتون في بيان نشرته على تويتر: "من المحتوم أن تحصل على تعليقات عندما تعيش تحت الأضواء، ولكن استهداف طفلي، أو أي شخص على الإطلاق، أمر غير مقبول.

هذا يجرح قلبي بطريقة تعجز الكلمات عن وصفها. لقد عملت بجد كي أبني بيئة مليئة بالحب والاحترام وأتوقع نفس الشيء في المقابل".وأضافت باريس: "إذ لم أنشر صور لابني، تتهمون انني لست أم عظيمة ولكن عندما أنشر صوره، تتنمرون عليه.

أنا فخورة بكوني أم عاملة وطفلي صحته في أحسن حال، وهو لطيف وملائكي جدًا. من الصعب أن أصدق أن هناك أشخاص قد يستهدفون شخص بريء كهذا".

وقد ردت باريس أيضًا عبر تيك توك في تعليق قال "هناك أشخاص مرضى في هذا العالم . ملاكي صحي جدا، وبالطبع أخذته إلى طبيب. إنه فقط لديه مخا كبيرا.

رزقت باريس هيلتون بابنها فينيكس عن طريق استئجار الرحم يوم 16 يناير، بعد أن تزوجت من رجل الأعمال كارتر ريم.