انت الان تتابع خبر "وجهي يحتاج لصيانة مثل السيارات".. شيرين رضا تصدم معتز الدمرداش وتكشف ما تفعله للحفاظ على بشرتها والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - صدمت الفنانة المصرية شيرين رضا الإعلامي معتز الدمرداش بصراحتها في الحديص عن السر الذي تقوم به بشكل يومي من اجل الحفاظ على بشرتها وجمالها.

وأكدت شيرين رضا خلال لقائها مع ببرنامج "ضيفي" المذاع عبر قناة الشرق أنها تقوم بجلسات مساج كل أسبوعين، للحفاظ على جمالها وبشرتها.وكشفت أسرار جمالها قائلة "الأكل، تاخد بالك من صحتك تنام كويس دي حاجات المفروض تبقى بديهية الست لازم تاخد بالها من صحتها، لازم ننام بدري ونصحى بدري علشان الشمس مهمة، الشمس بتدي فيتامين د، علشان الأعصاب".

أضافت "طبعا أنا مبقولش أني مساعدتش نفسي أنا أه ساعدت نفسي بروح كل أسبوعين بعمل مساج على وشي، زي العربية محتاجة بنزين وصيانة لو موديتهاش كل شوية هتبوظ، أنا بعمل صيانة دايمة".

يذكر أن عرض مؤخرًا للفنانة شيرين رضا حكاية "لو بعد حين" ضمن مسلسل حدث بالفعل.

وتعد حكاية "لو بعد حين" هي التعاون الأول بين شيرين رضا دينا الشربيني، ويشارك في بطولتها عابد عناني، لبنى ونس، إسلام حافظ، بسنت حاتم، تأليف فادي النجار وإخراج هشام الرشيدي. والمسلسل إنتاج مصري إماراتي مشترك.