بعد وفاتها.. إلهام الفاضلة تكشف عن وصية جواهر الكويتية

القاهرة - محمد ابراهيم - توفيت صباح اليوم النجمة جواهر الكويتية بعد صراع طويل مع مرض السرطان، وأعلنت الإعلامية مي العيداني خبر الوفاة، وطالبت جميع محبي الراحلة بالدعاء لها بالرحمة والمغفرة.



وكشفت الفنانة الكويتية إلهام الفاضلة، ارتداء النجمة جواهر الكويتية الحجاب قبل وفاتها منذ بداية تدهور حالتها الصحية، بالإضافة لتصريحها عن وصيتها ووصية عائلتها، وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع سناب شات: "جواهر لبست حجابها كامل أول ما تعبت ودخلت العناية المركزة، وهي حاليًا إن شاء الله، الله أخذها بصفحة نظيفة، ودخلت الغيبوبة بحجابها".

ارتدت الحجاب وطلبت عدم نشر صورها.. إلهام الفاضلة تكشف وصية جواهر الكويتية



أما عن وصية الراحلة الفنانة جواهر الكويتية، فعلقت إلهام الفاضلة: "كانت وصيتها أن النعي مينزلش بصورتها بشعرها، مش هتكون راضية ولا أهلها راضيين لو نزلت صورة بشعرها، إذا نعتوها انعوها بكلمات مش بصورة، هي الآن في دار الحق عند رب العالمين وتحملت الكثير".



وفاة الفنانة جواهر الكويتية



وكانت قد أعلنت خبر الوفاة الإعلامية مي العيدان عبر منشورًا، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي" فيس بوك"، معلقة:" إنا لله وإنا اليه راجعون انتقلت إلى رحمة الله الفنانة جواهر الكويتية اللي اسمها الحقيقي منال المسفر عن عمر 45 عامًا بعد صراع مرير مع مرض السرطان بالمعدة.. الله ارحمها واغفر لها واسكنها فسيح جناتك وانزلها منزل حسن وتجاوز عنها".