انت الان تتابع خبر تحولت الى عجوز.. أحدث ظهور للفنانة إيمان بعد تجازها 77 عام! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - نشرت صفحات فنية صورة للفنانة إيمان من احدث ظهور لها بعمر 77 عام، تفاجى منها الجمهور، حيث أكد الجميع انها لم تتغير رغم انها أصبحت عجوز.

الصورة حصدت عدد كبير من التعليقات الجميلة خاصة وأنهم التفتوا لمحافظة الفنانة إيمان على جمالها وجاذبيتها حتى اليوم فملامحها لم تتغير بتاتاً، رغم كبر سنها.على الرغم من عشقها للتمثيل منذ طفولتها لكنها تخرجت في البداية من كلية الصيدلة بالجامعة الأميركية في بيروت، وفي الجامعة نفسها قررت أن تدرس التمثيل المسرحي، وقد بدأت مشوارها من خلال المسرح.

من أهم اعمالها: عهد الهوى, ايام و ليالى, قصة حبى, مخالب القط, صوت من الماضى, علمونى الحب, انا بريئه, قلب فى الظلام, لحن السعاده, حب فى حب.