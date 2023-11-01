انت الان تتابع خبر لن تصدق من هو الفنان الأعلى أجراً في مسرحية مدرسة المشاغبين.. أعلى عشر مرات من أجر عادل إمام!! والان مع التفاصيل



الرياض - روايدا بن عباس - كشف الفنان المصري محمد أبو داوود عن مفاجأة بشأن أجر الزعيم عادل إمام في مسرحية "مدرسة المشاغبين".

وقال في تصريحات خلال فعاليات الدورة السادسة عشرة من "مهرجان المسرح القومي": "سأكشف عن سر ربما يُذاع للمرة الأولى، وهو أن أجر سعيد صالح كان أعلى من أجر عادل إمام في مسرحية "مدرسة المشاغبين"، لكن عادل إمام كان ذكياً ومصرّاً على النجاح، واستطاع أن يدير موهبته".

وأضاف: "فيه شخصين كان ليهم الفضل في مشوار عادل إمام، الأول المؤلف سمير خفاجي فهو آمن به، والثاني مخرج السينما فطين عبدالوهاب".

وتابع: "وزوجته العظيمة هالة الشلقاني وقفت بجانبه ودعمته، واستطاعت أن تربّي أبناءهما بطريقة صحيحة وجيدة جداً، وراء كل رجل عظيم امرأة عظيمة".

مدرسة المشاغبين هي مسرحية كوميدية مقتبسة عن الفيلم البريطاني (إلى المعلم مع الحب ) عرضت في 20 أكتوبر 1971، من بطولة فرقة الفنانين المتحدين المصريين سعيد صالح، عادل إمام، يونس شلبي، أحمد زكي، حسن مصطفى، سهير البابلي وهادي الجيار.