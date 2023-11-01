بعد غياب 17 عام.. سامو زين يعود للسينما

القاهرة - محمد ابراهيم - يعيش الفنان سامو زين حالة من النشاط الفني في الفترة الأخيرة، حيث كشف استعداده لبدء مشروع سينمائي جديد لازال في مرحلة الكتابة حاليًا، ومن المقرر تصويره خلال الفترة القادمة، ويعتبر بمثابة عودة للسينما بعد غياب عن السينما أكثر من 17 عامًا، منذ فيلم "90 دقيقة" للنجمة غادة عبد الرازق والذي عُرض عام 2006.

ونشر ساموزين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله"، ولم يكشف عن أي تفاصيل خاصة بالمشروع حتى الآن.

ساموزين يعلن عن تأجيل جولاته الغنائية

وفي سياق متصل قرر الفنان ساموزين، تأجيل طرح أغنيته الجديدة، بالإضافة لـ تعليق جولاته الغنائية لأجل غير مسمى، قائلًا: "اعتذاري عن طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي، وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر إن شاء الله كل الحب لكم جميعًا".

أغنية "دي حبيبتي" أحدث أعمال ساموزين

الجدير بالذكر أن آخر أعمال ساموزين أغنية "دي حبيبتي" والتي طرحها خلال الموسم الصيفي في يوليو الماضي، وحققت نجاحًا هائلًا فور طرحها عبر المنصات الموسيقية المختلفة ونالت إعجاب الجمهور، وهي من كلمات: محمد فتحي، وألحان: محمد شحاتة - علي الخواجة، توزيع: محمود صبري، ميكس وماستر: عمرو العزبي، إخراج: شريف فرانسيس.

أحداث فيلم "90 دقيقة"

فيلم "90 دقيقة" تدور أحداثه في إطار رومانسي، حيث يجمع الحب بين قلب (عادل) و(نسمة)، إلا أن عائلة (عادل) في وجه هذه العلاقة لتباين المستوى الإجتماعي بينهما في الوقت الذي تحاول فيه (شيرين) التودد لـ(عادل)، ويتعرض (عادل) و(نسمة) لحادث سيارة، وتكذب اﻷم قائلة لـ(عادل) أن (نسمة) ماتت، وتتفرق السبل بكل من الحبيبان في مسارات جديدة.

أبطال فيلم “90 دقيقة”

فيلم "90 دقيقة" يضم نخبة من نجوم الفن فهو من بطولة كلًا من غادة عبد الرازق، وساموزين، نهال عنبر، زينة، أحمد هارون، عادل هاشم، عبد الله مشرف، شيماء السباعي، وهو من تأليف: وليد التابعي، والعمل من إخراج: إسماعيل فاروق.