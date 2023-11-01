إيناس السقا شقيقة أحمد السقا.. تعرف على حقيقة هذا الأمر

القاهرة - محمد ابراهيم - تداول اسم الفنانة الراحلة إيناس السقا التي وافتها المنية مساء أمس عبر مواقع التواصل الإجتماعي الفيديوهات والصور إنستجرام وفيس بوك وموقع الفيديوهات يوتيوب وموقع التغريدات تويتر ومحرك البحث جوجل وذلك عن التشبه بينها وبين الفنان أحمد السقا في الإسم وسيكشف دوت الخليج الفني في هذا التقرير المُبسط حقيقة هذا الأمر.

الفنانة إيناس السقا

هل إيناس السقا شقيقة أحمد السقا ؟

الشهيدة إيناس السقا ليس لها صلة قرابة بالفنان أحمد السقا من قريب أو بعيد وما هو إلا تشابه في الأسماء فقط.

الإسم الكامل لإيناس السقا هو إيناس محمد السقا ولدت الفنانة الراحلة إيناس السقا في يوم ٢٦ مارس عام ١٩٧٠ بدولة فلسطين، التحقت بجامعة القدس المفتوحة، حصلت على بكالوريوس خدمة إجتماعية، وعاشت فترة في جمهورية مصر العربية ثم عادت مرة أخرى لتستقر في بلدها.

مشوارها الفني

قدمت أدوار عديدة وكانت من أوائل الفنانات التي عملن بالمسرح بغزة وشاركت بعدة ورش وأبرز ما شاركت به مسرحية “الدب ” ومسرحية " في شي عم بصير" ومسرحية "فيلم سينما" للمخرج حسين الأسمر عام 2009.مسرحية "نساء غزة وصبر أيوب" للمخرج سعيد البيطار عام 2011، مسرحية "كلهم أبنائي" للمخرج ناهض حنونة، فيلم "ميلاد" للمخرجة أماني أبو رمضان عام 2008، فيلم "عصفور الوطن"، إخراج مصطفى النبيه عام 2010، فيلم "سارة".