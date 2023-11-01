بـ "حكاية طفل" حمزة نمرة يدعم أطفال فلسطين

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل نجوم الوطن العربي في مساندة الشعب الفلسطيني، بعد الدمار الشامل الذي لحق بغزة بسبب الحرب التي شنها قوات الاحتلال الاسرائيلي على أهالي قطاع غزة والتي أدى لاستشهاد الآلاف من الأطفال والمدنيين الأبرياء وقصف المساجد والكنائس والمستشفيات والمدارس، وآخرها مجزرة مخيم جباليا والذي تعرض لقصف جوي بـ 6 قنابل نتج عنها استشهاد الآلاف.

ويحرص دائمًا الفنان حمزة نمرة على تقديم الدعم للشعب الفلسطيني، وقام بنشر أغنيته الشهيرة "حكاية طفل" لمساندة أطفال قطاع غزة عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام"، وعلق على الأغنية قائلًا: "اوقفوا الحرب، الحياة والأمل للأطفال".

اغنية "حكاية طفل"

أغنية "حكاية طفل" من كلمات محمود فاروق، ألحان وتوزيع: حمزة نمرة، توزيع وتريات: أولف جانسون وهينريك جانسون، والعمل من إخراج: أنس طلبة، والأغنية صدرت عام 2019 من حملة UMR لصالح دعم أطفال اللاجئين السوريين، وخصصيت جميع عائداتها لصالح دعم الأطفال اللاجئين السوريين عبر مؤسسة UMR.

حمزة نمرة: قلبي واجعني على اللي ماتوا ومش عارف أنام من القهر

وكان قد عبر الفنان حمزة نمرة عن استيائه جراء الأحداث التي تمر بغزة، عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام“، قائلًا:” قلبي واجعني على اللي ماتوا ومش عارف أنام من القهر فـ مسكت المصحف وقرأت كلام ربنا فـ روحي هدأت وأطمنت عليهم، تخيلوا كل اللي كانوا في المستشفى بآلامهم وأوجاعهم وعطشهم وجوعهم ولهفتهم على عيالهم، وعيطهم وقلة حيلتهم، في غمضة عين في أسرع من غضمة عين أتبدل حالهم لحال ما أعظمه وما أجمله لنعيمك يارب".

حمزة نمرة لأهالي غزة: خلاص مفيش خوف ومفيش حزن

وتابع حمزة نمرة: "فرحين بما أتاهم الله من فضله وخلاص مفيش خوف ومفيش حزن مفيش كل العالم البائس المجنون ده في غمضة عين بقوا منعمين في النعيم الأبدي، ومين يستحق أكتر منكم يا حبايبي؟".

واختتم حمزة نمرة:" ياللي كل العالم خذلكم ودور وشه الناحية التانية الجنة طبعًا ليكم أومال هتكون لمين؟ إحنا شيلتنا تقيلة أوي، لكن أنتوا مين قدكم وقد فرحتكم دلوقتي، ألف حمد وشكر يارب يا عدل يا رحمن يا رحيم ألف ألف حمد وشكر، أمنت يارب بك وباليوم الآخر إنا لله وإنا إليه راجعون يقينًا".