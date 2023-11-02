نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تضامنًا مع فلسطين.. لطيفة تعلن تأجيل ألبومها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل نجوم الوسط الفني في دعم المساندة للشعب الفلسطيني، وأعلن عدد من نجوم الوطن العربي عن تأجيل جوالتهم الغنائية وتحضير أعمالهم الفنية تضامنًا مع الشعب الفلسطيني لما يمر بها أهالي قطاع غزة، فقد أعلنت الفنانة التونسية لطيفة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور "إنستجرام" تأجيل إصدار باقي ألبومها الجديد تضامنًا مع أهالي غزة.

ونشرت لطيفة منشور على "إنستجرام" معلقة: "حبايبي.. كان من المفروض يتم إصدار باقي أغاني ألبومي Latifa 2023 الأيام اللي فاتت، لكن طبعا كله تأجل بسبب أحداث غزة.. ربنا يرحم الشهداء ويشفي المرضى ويحفظ غزة وأهلها ويا رب يعدي الكابوس ده على خير".

بمثل تونسي.. لطيفة تسخر من قوات الاحتلال الاسرائيلي



وكانت قد شاركت النجمة التونسية لطيفة منشور تسخر فيه من مقولة الكيان الصهيوني الذي قال بأن الخطف جريمة إنسانية، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إكس" قائلة: "‏قالك الخطف جريمة انسانية !، "كثر الهم يضحك" (مثل تونسي) طيب واغتصاب الارض والقتل والتدمير والقصف والتهجير وكل أنواع الجرائم اللاإنسانية والهمجية والوحشية ؟ ماذا تسميها يا هذا ؟".

بعد إصابة الحدود المصرية بشظايا قذيفة إسرائيلية.. لطيفة تهاجم أفيخاي أدرعي

ومن جانبه، كانت قد عبرت الفنانة التونسية لطيفة عن غضبها بعد نشر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي بيان اعتذار حول ضرب موقع مصري عن طريق الخطأ بشظايا قذيفة من دبابة إسرائيلية خلال الساعات القليلة الماضية.

وقامت لطيفة بالهجوم على المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات تويتر «X»: “هو انتو عمي ولا بتستعمو؟؟، كل حاجة بالخطأ، مستشفيات بالخطأ؟ مدرسة الأونروا كلها أطفال بالخطأ؟، النازحين اللى هجرتوهم من بيوتهم وقصفتوهم فى الطريق بالخطأ ؟”.

لطيفة تهاجم ا لمتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي: ربنا يمحيكم إلى أبد الآبدين

وتابعت الفنانة لطيفة: “واليوم موقع مصريا بالخطأ؟، انتو عمي البصيرة والوجود، ووجودكم في فلسطين هو أكبر خطأ، مافيش غير ربنا سبحانه اللى بقدرته يفعل الصح وليس الخطأ، ويمحيكم بإذنه إلى أبد الآبدين.. قال خطأ قال، طوفان الأقصى، غزة، طغاة العالم”.