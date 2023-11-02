فقدت ثروتها بالكامل.. شيرين عبد الذهاب تبكي من شدة الحزن لن تصدقوا ماحدث معها هذه المرة.. كارثة من العيار الثقيل!!

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الرياض - روايدا بن عباس - تصدر اسم الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب محركات البحث الشهير قوقل بشكل كبير للغاية، بعد انتشار انباء تفيد بتأجيل حفلها القادم.

واعلان تأجيل الحفل صدر من الشركة المنظمة للحفل ولم يصدر الإعلان من صفحة الفنانة شيرين عبد الوهاب الرسمية.

حيث لم تتمكن شيرين عبد الوهاب، من شرح أسباب تأجيل الحفل، نظرا لفقدان السيطرة على جميع منصاتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي

شيرين عبد الوهاب تقدمت ببلاغ رسمي للنائب العام ضد مدير أعمالها السابق محمد الشاعر، أدمن الصفحة الرسمية لها على “تويتر” و"فيس بوك" و"إنستجرام" والذي كان يعتبر من اقرب الناس وذلك لاستخدامه الحساب للتحصل على أموالها وأرباح عائدة من الصفحة الخاصة بالفنانة شيرين عبدالوهاب، دون الحصول على موافقة منها، أو إذنا كتابيا وذلك بعد أن قام باستغلال حسابها الرسمي على موقع تويتر وقام بالحصول على أرباحه لنفسه وحمل البلاغ رقم 54407 لسنة 2023.

الجدير بالذكر انه كان من المقرر إقامة حفلها يوم 27 من شهر أكتوبر الجاري إلى تأجيله لأجل غير مسمي بسبب ظروف خارجة عن الإرادة كما وصفوه

والذى كان من المفترض أن يقيم على خشبة مسرح مرايا بمدينة العلا فى المملكة العربية السعودية وجاء في البيان “لظروفٍ خارجة عن إرادتنا، نفيدكم بتأجيل حفل النجمة شيرين وهو الحفل الذي كان مقررا يوم 27 أكتوبر”.

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