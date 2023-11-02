فن ومشاهير

مؤلفات برازيلية بالأوبرا المصرية

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القاهرة - محمد ابراهيم -  

  

تستضيف دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر بالتعاون مع سفارة البرازيل بالقاهرة حفلا لثنائى الڤيولينة والجيتار ليڤيا وفريد وذلك في الثامنة مساء الجمعه 3 نوفمبر علي المسرح الصغير

 

برنامج ثنائى برازيلى على المسرح الصغير

يتضمن البرنامج مجموعة من المؤلفات التي تعبر عن الطابع الفنى فى البرازيل منها سحابة وردية، أرض مليئة بالنجوم  ، مالاندرينها، كانتيجا

فيولا دببيم كير، ليلة القديس يوحنا، الفيولينة المحطمة، ذكريات يباكاراي، الوهم الحقيقي، لويزا وغيرها.

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ثنائى برازيلى
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ثنائى برازيلى

الجدير بالذكر أن الثنائى ليفيا وفريد 
قدما عروضا فنية في أكثر من 20 دولة، وشاركا فى الكثير من المهرجانات العالمية، نالا العديد من الجوائز منها جائزة برو الموسيقية (البرازيل) عام 2021، المركز الأول فى مسابقة موسيقية دولية بكوريا عامى 2019 و2023 وغيرها.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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