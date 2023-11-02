نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اليوم.. استئناف تصوير مسلسل ألف ليلة وليلة في ستوديو بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عادت اليوم أسرة المسلسل الرمضاني " ألف ليلة وليلة " للتصوير في أحد الاستديوهات الخاصة في مدينة القاهرة.



وذلك بعد استكمال بناء الديكورات الخاصة بالعمل الذي كان قد بدأ تصويره في مدينة الإنتاج الاعلامي.



وجمعت المشاهد التي تم تصويرها بين النجوم ياسر جلال ونور اللبنانية وعدد من الفنانين.



المسلسل تنتجه الشركة المتحدة بالتعاون مع شركة ميديا هاب وشركة اروما ستوديوز.

أبطال مسلسل ألف ليلة وليلة

مسلسل ألف ليلة وليلة بطولة كل من ياسر جلال ونور اللبنانية وياسمين رئيس وشيري عادل ومن تأليف أنور عبد المغيث وإخراج إسلام خيري.



هذا هو التعاون الرمضاني الثاني على التوالي بين نور وتامر مرتضى بعد مسلسل راجعين يا هوا والذي تم عرضه في رمضان القبل الماضي.

آخر أعمال ياسر جلال



يذكر أن آخر أعمال ياسر جلال مسلسل "علاقة مشروعة" وعرض رمضان الماضي وضم العمل عدد من الفنانين منهم مى عمر وداليا مصطفى ومراد مكرم، بسنت شوقى، عفاف مصطفى، ياسمين رحمي، وردشان مجدى، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف سماح الحريرى وإخراج خالد مرعى.

أحداث مسلسل" علاقة مشروعة"



وتدور قصة مسلسل علاقة مشروعة فى إطار تشويقى حول عدد من القضايا الاجتماعية، منها العنف الزوجى، وفكرة الزواج الثانى، من خلال قصة عمرو الذى يقوم بدوره النجم ياسر جلال وهو رجل متزوج من عاليا (داليا مصطفى)، ولديه أبناء فى مرحلة المراهقة، ويناقش العمل شكل العلاقة التى تجمعه بزوجته وأبنائه، بالإضافة إلى قصة صديقه الذى يعانى من علاقة متوترة بزوجته وكيف يتورط عمرو في ذلك.