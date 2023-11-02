هكذا دعم رامي جمال القضية الفلسطينية

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أحمد جودة - القاهرة - دعم الفنان رامي جمال القضية الفلسطينية خلال ستوري عبر حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام ".

منشور رامي جمال

وكتب رامي جمال:'“حبايبي الشعب الفلسطيني البطل ربنا ينصركم ويتولاكم”.

علق الفنان رامي جمال، على تعرض موقع مصري حدودي لشظايا قذيفة إسرائيلية وذلك عبر خاصية القصص بصفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".

ونشر قائلًا: "يوم عن يوم بتأكد أن احنا الهدف بس خليكم فاكرين أن والله لو جه وقتنا ما فيها رجعة ولا بقاء ليكم يا حثالة الأرض وربنا مع أهلنا وأخواتنا هناك وجي يوم لا محالة لرد المظالم".

وفي سياق منفصل يذكر أن آخر أعمال الفنان رامي جمال هي أغنية "هيبدأ يتكلم" وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا منذ طرحها وقد وصلت نسبة المشاهدات عبر موقع الأغاني الشهير "يوتيوب" نحو مليون مشاهدة.

كلمات الأغنية

لسه هيبدأ يتكلم

عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا عرفوا إنه معايا استندل

هرد ومن حقي استبيع مشواره بقي صعب يشقي

مش حلوة أفضل مستجدع واتساهل تاني في حقي

لسه هيبدأ يتكلم عن إنه في زمني اتحمل شافني وانا معدي بسلم

بصلي مقدرش يكمل كداب ومأجل أسفه

حتي الناس جنبه اتكسفوا

عرفوا إنه معايا استندل عمال يحلف ويمثل

حكاياته قدمت واتحرقوا

واضحة الصورة مهما تبكسل منا فاهمة وكاشف ورقه

حكايتنا منهية

وفي سياق متصل يذكر أن الفنان رامي جمال قد طرح مؤخرًا أغنية دراما تحمل اسم" حكايتنا منهية" وهي من كلمات الشاعر محمد ابو نعمة ومن إنتاج وألحان رامي جمال.

وقد حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا حيث وصلت نسبة مشاهدات الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو أكثر من 2 مليون مشاهدة.

كلمات الأغنية

فاكر زمان أنا قولت نتحمّل وادينا

بإيدينا روحنا لبُعدنا ورضينا بيه

جاي بعد إيه بتقولي تاني نعيد ماضينا

مابقاش خلاص إحساس مابيننا نخاف عليه !!

أمانة روح وارتاح.. أنا بقيت مرتاح

ضاعوا خلاص أحلامنا.. أظن كفاية !!

كانوا يومين، أيام.. لو ده خير كان دام